Naufrágio em rio na Nigéria deixa mais de 30 mortos

Pelo menos 32 pessoas morreram após um barco com mais de 80 passageiros naufragar, em um rio no centro-norte da Nigéria. O caso foi na última terça-feira (2).

O acidente foi causado por uma "sobrecarga da embarcação e uma colisão com um tronco", informou a Agência Estatal de Gestão de Emergências (Sema) em comunicado.

Segundo o diretor da instituição, Abdullahi Baba Arah, o balanço desta quinta-feira (4) é de 32 mortos, oito desaparecidos e 50 sobreviventes. Os números podem aumentar ao longo dos próximos dias.

As vítimas navegavam pelo rio Malale após sair da aldeia Tugan Sule com destino a Dugga. Eles queriam apresentar suas condolências por um falecimento ocorrido alguns dias antes

Os naufrágios em rios e afluentes da Nigéria, muito movimentados, são frequentes. Geralmente, ocorrem devido a embarcações sobrecarregadas, manutenção insuficiente ou violação das normas de segurança.