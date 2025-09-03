Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Juíza dos EUA derruba corte de R$ 14 bilhões de fundos de Harvard ordenado por Trump

Em maio, a mesma juíza bloqueou temporariamente a decisão do governo Donald Trump de impedir a Universidade de Harvard de matricular e aceitar estudantes estrangeiros

Escrito por
e
Mundo
Entrada de Harvard
Legenda: O governo republicano retirou pouco mais de 2,6 bilhões de dólares (14,2 bilhões de reais, na cotação atual) em subsídios federais destinados a Harvard
Foto: Reprodução

Uma juíza dos Estados Unidos anulou, nesta quarta-feira (3), o congelamento de fundos imposto pelo governo do presidente Donald Trump à Universidade de Harvard, acusada de antissemitismo e parcialidade.

"O tribunal revoga e anula" as decisões da administração nesse sentido, considerando-as uma "violação da Primeira Emenda" da Constituição, declarou a juíza federal Allison Burroughs, de Boston, em referência às ordens emitidas a partir de 14 de abril de 2025.

Desde seu retorno à Casa Branca em janeiro, Trump tem acusado a universidade americana de ser um terreno fértil para a ideologia "woke", um termo pejorativo usado pela direita para descrever políticas de promoção da diversidade.

Trump também acusa Harvard de não proteger adequadamente seus estudantes judeus ou israelenses durante os protestos no campus que pediam um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Veja também

teaser image
Mundo

Corte dos EUA impede Trump de aplicar lei do século XVIII para depor imigrantes

teaser image
Mundo

Grave acidente em bondinho de Lisboa deixa mortos e feridos: 'Bateu com uma força brutal'

teaser image
Mundo

Departamento do Tesouro dos EUA aciona bancos brasileiros para tratar da aplicação da Lei Magnitsky

Como represália, o governo republicano retirou pouco mais de 2,6 bilhões de dólares (14,2 bilhões de reais, na cotação atual) em subsídios federais destinados a Harvard, incluindo aqueles para o setor de saúde, e revogou sua certificação no sistema que autoriza estrangeiros a estudar nos Estados Unidos. A juíza se manifestou após uma ação apresentada pela universidade.

"É evidente, mesmo com base unicamente nas próprias admissões de Harvard, que a universidade foi impactada pelo antissemitismo nos últimos anos e poderia (e deveria) ter enfrentado melhor o problema", escreveu. "Dito isso, na realidade existe pouca conexão entre a pesquisa afetada pelo cancelamento dos subsídios e o antissemitismo", acrescentou.

A juíza, nomeada pelo ex-presidente democrata Barack Obama, afirmou que as evidências que analisou sugerem que Trump "usou o antissemitismo como pretexto para um ataque seletivo e ideológico contra as principais universidades do país".

Os cortes no financiamento para Harvard obrigaram a instituição a implementar um congelamento de contratações e a pausar programas de pesquisa ambiciosos, sobretudo nas áreas de saúde pública e medicina. Especialistas alertaram que essas interrupções colocam em risco a vida de americanos.

PROIBIÇÃO DE ESTRANGEIROS EM HARVARD

Em maio, a mesma juíza bloqueou temporariamente a decisão do governo Donald Trump de impedir a Universidade de Harvard de matricular e aceitar estudantes estrangeiros. Allison Burroughs considerou a medida inconstitucional e proibiu o governo americano de implementar a revogação da certificação Programa de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio Sevis).

A época, a secretária de Segurança Nacional, Kristi Noem, revogou a autoridade da Universidade de Harvard de matricular estudantes estrangeiros, uma ameaça ao futuro de milhares de estudantes da instituição. Como resposta, a universidade, que tem mais de 25% de estudantes estrangeiros, processou o governo de Trump. 

Assuntos Relacionados
Entrada de Harvard
Mundo

Juíza dos EUA derruba corte de R$ 14 bilhões de fundos de Harvard ordenado por Trump

Em maio, a mesma juíza bloqueou temporariamente a decisão do governo Donald Trump de impedir a Universidade de Harvard de matricular e aceitar estudantes estrangeiros

Redação e AFP
Há 1 hora
Foto do ministro do STF, Alexandre de Moraes para matéria sobre departamento do Tesouro dos EUA aciona bancos brasileiros para tratar da aplicação da Lei Magnitsky
Mundo

Departamento do Tesouro dos EUA aciona bancos brasileiros para tratar da aplicação da Lei Magnitsky

Notificação marca o início da verificação do cumprimento da lei pelas instituições financeiras

Redação
Há 2 horas
foto do acidente no Elevador da Glória, bondinho em Lisboa
Mundo

Grave acidente em bondinho de Lisboa deixa mortos e feridos: 'Bateu com uma força brutal'

O transporte descarrilou e tombou nesta quarta-feira (3)

Redação
03 de Setembro de 2025
Grupo de pessoas conversando na rua, com uma mulher falando ao telefone e outras sentadas ou de pé ao redor, em um cenário urbano movimentado.
Mundo

Corte dos EUA impede Trump de aplicar lei do século XVIII para depor imigrantes

Lei de 1718 foi pensada originalmente para impedir a ação de espiões em solo norte-americano

Redação e AFP
03 de Setembro de 2025
Javier Milei acusa jornalistas de espionagem em meio a escândalo com áudios vazados de sua irmã
Mundo

Javier Milei acusa jornalistas de espionagem em meio a escândalo com áudios vazados

Série de mensagens atinge o governo argentino às vésperas das eleições regionais

Redação
02 de Setembro de 2025
Trump diz ter abatido embarcação carregada de drogas vinda da Venezuela
Mundo

Trump diz ter ‘abatido’ embarcação carregada de drogas vinda da Venezuela

Operação ocorre em meio à escalada de tensões entre os dois países

Redação
02 de Setembro de 2025
Foto de português que ofereceu 500 euros por cabeça de brasileiro e gerou revolta nas redes sociais
Mundo

Português oferece 500 euros por ‘cabeça de brasileiro' e gera revolta nas redes sociais

No "anúncio", o homem diz que a oferta vale por qualquer pessoa do Brasil que vive no país europeu, seja de forma legal ou ilegal

Redação
02 de Setembro de 2025
Imagem mostra um homem afegão passa por uma casa danificada após terremoto atingir Afeganistão
Mundo

Número de mortos em terremoto no Afeganistão supera 1,4 mil pessoas

Mais de 3,1 mil indivíduos ficaram feridos após o tremor de 6 graus de magnitude

Redação e AFP
02 de Setembro de 2025
Afeganistão o que se sabe sobre o novo terremoto que atingiu o país
Mundo

Afeganistão: o que se sabe sobre o novo terremoto que deixou mais de 800 mortos

Tremor recente segue série de abalos sísmicos devastadores no Afeganistão em 2022 e 2023

Redação
01 de Setembro de 2025
Passageiro é retirado pela PF de voo entre Chile e Fortaleza por 'comportamento inadequado'
Mundo

Passageiro é retirado pela PF de voo entre Chile e Fortaleza por 'comportamento inadequado'

O momento em que os policiais federais chegam ao avião foi flagrado em vídeo que viralizou nas redes sociais

Redação
01 de Setembro de 2025
Pessoas assistindo ao show de artista de rua em um parque, com um menino andando na corda bêndica no céu azul em um dia ensolarado, cercado por árvores verdes.
Mundo

Criança se perde dos pais e é resgatada sobre trilho em parque de diversão, nos EUA

Vídeo do resgate no Hersheypark viralizou nas redes sociais nesse fim de semana

Redação
01 de Setembro de 2025
Esta imagem, tirada de uma posição no sul de Israel ao longo da fronteira com a Faixa de Gaza em 6 de maio de 2025, mostra edifícios em Gaza destruídos durante a guerra entre Israel e o grupo militante Hamas, Ilustrando plano pós-guerra dos EUA para Gaza
Mundo

EUA tem plano pós-guerra para controle da Faixa de Gaza, revela jornal

O jornal Washington Post revelou o que seria o planejamento do governo americano para o território palestino

Redação e AFP
01 de Setembro de 2025
Ruínas de uma cidade após terremoto à noite sob a luz do luar, com montanhas ao fundo e céu estrelado ao redor.
Mundo

Veja imagens do terremoto que atingiu o Afeganistão

Tremor deixou 800 mortos e mais de 2 mil feridos até esta segunda-feira (1º)

terremoto no afeganistão deixou pelo menos 800 mortos e mais de 2,7 mil feridos
Mundo

Terremoto atinge o Afeganistão e deixa mais de 800 mortos

Mais de 2,7 mil pessoas ficaram feridas, e autoridades acreditam que número deve aumentar conforme avanço de buscas em áreas remotas

AFP e Redação
01 de Setembro de 2025
Imagem mostra o primeiro-ministro houthi falando ao microfone, possivelmente durante uma entrevista coletiva.
Mundo

Ataque de Israel ao Iêmen mata primeiro-ministro houthi

O bombardeiro promovido por Israel teve como alvo o chefe do Estado-Maior, o ministro da Defesa e outros funcionários alinhados ao Irã

Redação
30 de Agosto de 2025
Trump visto saindo da Casa Branca
Mundo

É falso boato de que Donald Trump teria morrido; entenda o caso

O presidente foi visto na manhã deste sábado (30), saindo da Casa Branca

Redação
30 de Agosto de 2025
Deportados entrando em avião
Mundo

Juíza dos EUA bloqueia procedimento acelerado de expulsão de migrantes de Trump

Trump generalizou a aplicação da "expulsão acelerada" a todo o país e a migrantes que já estavam nos Estados Unidos há dois anos

Redação e AFP
30 de Agosto de 2025
Lisa Cook
Mundo

Lisa Cook, diretora do Fed, aciona Justiça contra Donald Trump

Na última segunda-feira (25), presidente ordenou que Cook fosse removida do cargo

Redação e AFP
28 de Agosto de 2025
Imagem mostra socorristas ucranianos realizando uma operação de busca e resgate em torno de um edifício residencial gravemente danificado durante um ataque russo com mísseis e drones contra Kiev, na Ucrânia
Mundo

Rússia faz um dos maiores ataques aéreos contra a Ucrânia e deixa mortos em Kiev

Drones e mísseis russos atingiram diversas estruturas e prédios, entre eles uma escola e um centro comercial

Redação e AFP
28 de Agosto de 2025
O senador Alejandro Moreno (esq.), do Partido Revolucionário Institucional (PRI), briga com o senador Gerardo Fernández Norona, do Partido do Movimento de Regeneração Nacional (Morena), durante uma sessão da Comissão Permanente do Senado na Cidade do México, em 27 de agosto de 2025
Mundo

Senadores do México trocam tapas e empurrões durante sessão; assista

Confusão se deu entre Alejandro Moreno, líder da oposição, e Gerardo Fernandez Noroña, presidente da Casa

AFP e Redação
28 de Agosto de 2025