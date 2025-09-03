Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Departamento do Tesouro dos EUA aciona bancos brasileiros para tratar da aplicação da Lei Magnitsky

Notificação marca o início da verificação do cumprimento da lei pelas instituições financeiras

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:28)
Mundo
Foto do ministro do STF, Alexandre de Moraes para matéria sobre departamento do Tesouro dos EUA aciona bancos brasileiros para tratar da aplicação da Lei Magnitsky
Legenda: Alexandre de Moraes teve o cartão de bandeira internacional bloqueado em agosto
Foto: Rosinei Coutinho/STF

Cinco bancos brasileiros foram acionados nesta terça-feira (2) pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, com questionamentos sobre a aplicação da Lei Magnitsky em relação ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Entre os bancos que receberam a notificação estão BTG Pactual, Santander, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. Em agosto, o Banco do Brasil bloqueou o cartão de bandeira internacional de Moraes, segundo o jornal Valor Econômico.

Procurados, apenas o Santander se manifestou por meio de nota, informando que “o banco atua com rigorosa observância de todas as normas e leis locais e internacionais aplicáveis, e mantém seus processos de governança alinhados às melhores práticas globais”.

Decisão contra Alexandre de Moraes

Imposta contra Alexandre de Moraes em julho deste ano, a Lei Magnitsky congelou os bens e ativos do ministro nos Estados Unidos, além de proibir qualquer transação financeira envolvendo o magistrado por meio de entidades financeiras americanas, assim como sua entrada no país para viagens.

A notificação, entretanto, marca apenas o início do processo de verificação do cumprimento da legislação por parte das instituições financeiras brasileiras. Por ora, não há aplicação de penalidades pelo eventual descumprimento.

Veja também

teaser image
Negócios

Governo adia por dois meses recolhimento de impostos para empresas afetadas pelo tarifaço

O questionamento do Tesouro americano ocorre devido à atuação dos bancos brasileiros no mercado dos EUA.

Dessa forma, as instituições têm obrigação legal de seguir as sanções impostas pela legislação americana caso queiram continuar operando na economia do país.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) afirmou, em nota, não ter recebido informações dos bancos sobre eventual comunicado da Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (Ofac). “De todo modo, tais comunicados têm caráter confidencial e não são dirigidos à Febraban”, declarou em mensagem enviada ao jornal Folha de S.Paulo.

Assuntos Relacionados
Foto do ministro do STF, Alexandre de Moraes para matéria sobre departamento do Tesouro dos EUA aciona bancos brasileiros para tratar da aplicação da Lei Magnitsky
Mundo

Departamento do Tesouro dos EUA aciona bancos brasileiros para tratar da aplicação da Lei Magnitsky

Notificação marca o início da verificação do cumprimento da lei pelas instituições financeiras

Redação
Há 1 hora
foto do acidente no Elevador da Glória, bondinho em Lisboa
Mundo

Grave acidente em bondinho de Lisboa deixa mortos e feridos: 'Bateu com uma força brutal'

O transporte descarrilou e tombou nesta quarta-feira (3)

Redação
03 de Setembro de 2025
Grupo de pessoas conversando na rua, com uma mulher falando ao telefone e outras sentadas ou de pé ao redor, em um cenário urbano movimentado.
Mundo

Corte dos EUA impede Trump de aplicar lei do século XVIII para depor imigrantes

Lei de 1718 foi pensada originalmente para impedir a ação de espiões em solo norte-americano

Redação e AFP
03 de Setembro de 2025
Javier Milei acusa jornalistas de espionagem em meio a escândalo com áudios vazados de sua irmã
Mundo

Javier Milei acusa jornalistas de espionagem em meio a escândalo com áudios vazados

Série de mensagens atinge o governo argentino às vésperas das eleições regionais

Redação
02 de Setembro de 2025
Trump diz ter abatido embarcação carregada de drogas vinda da Venezuela
Mundo

Trump diz ter ‘abatido’ embarcação carregada de drogas vinda da Venezuela

Operação ocorre em meio à escalada de tensões entre os dois países

Redação
02 de Setembro de 2025
Foto de português que ofereceu 500 euros por cabeça de brasileiro e gerou revolta nas redes sociais
Mundo

Português oferece 500 euros por ‘cabeça de brasileiro' e gera revolta nas redes sociais

No "anúncio", o homem diz que a oferta vale por qualquer pessoa do Brasil que vive no país europeu, seja de forma legal ou ilegal

Redação
02 de Setembro de 2025
Imagem mostra um homem afegão passa por uma casa danificada após terremoto atingir Afeganistão
Mundo

Número de mortos em terremoto no Afeganistão supera 1,4 mil pessoas

Mais de 3,1 mil indivíduos ficaram feridos após o tremor de 6 graus de magnitude

Redação e AFP
02 de Setembro de 2025
Afeganistão o que se sabe sobre o novo terremoto que atingiu o país
Mundo

Afeganistão: o que se sabe sobre o novo terremoto que deixou mais de 800 mortos

Tremor recente segue série de abalos sísmicos devastadores no Afeganistão em 2022 e 2023

Redação
01 de Setembro de 2025
Passageiro é retirado pela PF de voo entre Chile e Fortaleza por 'comportamento inadequado'
Mundo

Passageiro é retirado pela PF de voo entre Chile e Fortaleza por 'comportamento inadequado'

O momento em que os policiais federais chegam ao avião foi flagrado em vídeo que viralizou nas redes sociais

Redação
01 de Setembro de 2025
Pessoas assistindo ao show de artista de rua em um parque, com um menino andando na corda bêndica no céu azul em um dia ensolarado, cercado por árvores verdes.
Mundo

Criança se perde dos pais e é resgatada sobre trilho em parque de diversão, nos EUA

Vídeo do resgate no Hersheypark viralizou nas redes sociais nesse fim de semana

Redação
01 de Setembro de 2025
Esta imagem, tirada de uma posição no sul de Israel ao longo da fronteira com a Faixa de Gaza em 6 de maio de 2025, mostra edifícios em Gaza destruídos durante a guerra entre Israel e o grupo militante Hamas, Ilustrando plano pós-guerra dos EUA para Gaza
Mundo

EUA tem plano pós-guerra para controle da Faixa de Gaza, revela jornal

O jornal Washington Post revelou o que seria o planejamento do governo americano para o território palestino

Redação e AFP
01 de Setembro de 2025
Ruínas de uma cidade após terremoto à noite sob a luz do luar, com montanhas ao fundo e céu estrelado ao redor.
Mundo

Veja imagens do terremoto que atingiu o Afeganistão

Tremor deixou 800 mortos e mais de 2 mil feridos até esta segunda-feira (1º)

terremoto no afeganistão deixou pelo menos 800 mortos e mais de 2,7 mil feridos
Mundo

Terremoto atinge o Afeganistão e deixa mais de 800 mortos

Mais de 2,7 mil pessoas ficaram feridas, e autoridades acreditam que número deve aumentar conforme avanço de buscas em áreas remotas

AFP e Redação
01 de Setembro de 2025
Imagem mostra o primeiro-ministro houthi falando ao microfone, possivelmente durante uma entrevista coletiva.
Mundo

Ataque de Israel ao Iêmen mata primeiro-ministro houthi

O bombardeiro promovido por Israel teve como alvo o chefe do Estado-Maior, o ministro da Defesa e outros funcionários alinhados ao Irã

Redação
30 de Agosto de 2025
Trump visto saindo da Casa Branca
Mundo

É falso boato de que Donald Trump teria morrido; entenda o caso

O presidente foi visto na manhã deste sábado (30), saindo da Casa Branca

Redação
30 de Agosto de 2025
Deportados entrando em avião
Mundo

Juíza dos EUA bloqueia procedimento acelerado de expulsão de migrantes de Trump

Trump generalizou a aplicação da "expulsão acelerada" a todo o país e a migrantes que já estavam nos Estados Unidos há dois anos

Redação e AFP
30 de Agosto de 2025
Lisa Cook
Mundo

Lisa Cook, diretora do Fed, aciona Justiça contra Donald Trump

Na última segunda-feira (25), presidente ordenou que Cook fosse removida do cargo

Redação e AFP
28 de Agosto de 2025
Imagem mostra socorristas ucranianos realizando uma operação de busca e resgate em torno de um edifício residencial gravemente danificado durante um ataque russo com mísseis e drones contra Kiev, na Ucrânia
Mundo

Rússia faz um dos maiores ataques aéreos contra a Ucrânia e deixa mortos em Kiev

Drones e mísseis russos atingiram diversas estruturas e prédios, entre eles uma escola e um centro comercial

Redação e AFP
28 de Agosto de 2025
O senador Alejandro Moreno (esq.), do Partido Revolucionário Institucional (PRI), briga com o senador Gerardo Fernández Norona, do Partido do Movimento de Regeneração Nacional (Morena), durante uma sessão da Comissão Permanente do Senado na Cidade do México, em 27 de agosto de 2025
Mundo

Senadores do México trocam tapas e empurrões durante sessão; assista

Confusão se deu entre Alejandro Moreno, líder da oposição, e Gerardo Fernandez Noroña, presidente da Casa

AFP e Redação
28 de Agosto de 2025
Miguel Uribe
Mundo

Adolescente que atirou contra pré-candidato presidencial na Colômbia é condenado

O jovem foi julgado por tentativa de homicídio e porte ilegal de armas

Redação e AFP
28 de Agosto de 2025