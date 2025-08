Sanções da Lei Magnitsky serão ignoradas pelo STF, afirma Alexandre de Moraes

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afirmou que a Corte não irá se "envergar a ameaças covardes e infrutíferas". Em pronunciamento nesta sexta-feira (1º), o ministro revelou que vai ignorar as sanções aplicadas contra ele com a lei Magnitsky pelos Estados Unidos.

"As ações prosseguirão. O rito processual do STF não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do STF irá ignorar as sanções praticadas. Esse relator vai ignorar as sanções que lhe foram aplicadas e continuar trabalhando, como vem fazendo, no plenário, na Primeira Turma, sempre de forma colegiada", confirmou Moraes em discurso na cerimônia de abertura do semestre do Judiciário.

Segundo Moraes, a Corte continuará realizando a missão constitucional que lhe cabe. "Em especial, neste segundo semestre, realizará os julgamentos e as conclusões dos quatro núcleos das importantes ações penais relacionadas à tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro", continuou.

Veja também PontoPoder Em resposta a Trump, Lula fará pronunciamento em rede nacional contra sanções a Moraes PontoPoder Carla Zambelli deve continuar presa, decide Justiça italiana

Moraes continuou o discurso agradecendo as palavras de Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, e do decano Gilmar Mendes, que se posicionaram em defesa dele.

O ministro virou alvo dos Estados Unidos na última quarta-feira (30) por meio da lei Magnitsky. O dispositivo legal é usado para punir estrangeiros, e a decisão foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros no Tesouro norte-americano.

"Acham que estão lidando com pessoas da laia deles. Acham que estão falando também com milicianos. Mas não estão, estão falando com ministros da Suprema Corte brasileira", complementou.

Veja também PontoPoder Na iminência do tarifaço de Trump, Elmano se reúne com setores afetados no CE e pede ajuda a Haddad PontoPoder Após sanção dos EUA, ministros do STF prestam apoio e solidariedade a Moraes

Além de citar a própria nomeação por meio da lei estadunidense, Moraes ainda apontou que o STF não deve aceitar "ameaças" no que diz respeito aos processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus, acusados de liderar trama golpista no Brasil.

"Não é possível pressões, coações, no sentido de querer obter, repito, entre aspas, um espúrio arquivamento imediato dessas ações penais sob pena de se prejudicar a economia brasileira, o sustento das pessoas, o trabalho dos brasileiros e das brasileiras", também reforçou ele.

Brasileiros fora do País

No mesmo discurso, Moraes ainda citou que uma "organização criminosa" age de forma "traiçoeira" ao crivo de um Estado estrangeiro. Para o ministro, o modo de atuação desses grupos pode ser comparado com o das milícias.

"Estamos vendo diversas condutas dolosas e conscientes de uma organização criminosa que age de maneira covarde e traiçoeira, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento do STF ao crivo de autoridade estrangeira", afirmou.

Além disso, ainda pontou que a soberania nacional "não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada, ou extorquida", citando que as ameaças buscam incentivar uma crise econômica, social e política em solo brasileiro.