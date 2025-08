Em resposta a Trump, Lula fará pronunciamento em rede nacional contra sanções a Moraes

O presidente Lula (PT) decidiu fazer um pronunciamento em rede nacional para responder as últimas ações de Donald Trump, inclusive contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão já teria sido tomada, mas, segundo auxiliares do governo federal, ainda não confirmação da data em que a mensagem irá ao ar.

Conforme o jornal O Globo, há possibilidade de que o pronunciamento seja veiculado neste próximo domingo (3). O presidente ainda deve falar sobre o tarifaço, mas o foco será sobre a sanção de Moraes com a Lei Magnistky.

Lula já falou sobre as sanções, e as classificou como "inaceitáveis". Nessa quinta-feira (31), o presidente convidou os ministros do STF para um jantar de solidariedade no Palácio do Alvorada.

Segundo as fontes do Alvorada, este episódio reforça o argumento de que Trump quer interferir no funcionamento da Justiça brasileira. O presidente norte-americano, inclusive, cita no tarifaço que está "punindo" o Brasil por suas "últimas atitudes" de perseguição a políticos brasileiros, como o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Sanções a Moraes

Na última quarta-feira (30), o governo dos Estados Unidos impôs a Moraes a aplicação da Lei Magnitsky, utilizada para punir estrangeiros. O ministro do STF é relator do caso da tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro, na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu. O presidente norte-americano, Donald Trump, tem defendido que o processo é uma caça às bruxas contra o bolsonarista e atrelou a aplicação de tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras ao julgamento de Bolsonaro.

A aplicação da lei é uma forma de pressão para que o ministro reverta, de alguma forma, decisões sobre a tentativa de anulação das eleições presidenciais de 2022, que resultaram no ataque aos poderes em janeiro seguinte. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, chegou a declarar que a sanção “era um aviso”.

No mesmo dia, o STF divulgou nota em solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes.