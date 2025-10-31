Diário do Nordeste
Notícias

Imagem mostra o presidente Lula.

PontoPoder

Lula sanciona lei contra crime organizado; veja o que muda

Legislação visa endurecer o combate às organizações criminosas.

Redação 30 de Outubro de 2025
Imagem aérea da montagem de evento da Cop30 em Belém usada em matéria sobre a implementação da GLO durante o evento.

PontoPoder

Lula deve decretar GLO em Belém para COP30, diz site

O evento tem início na próxima quinta-feira (6) e segue até o fim de novembro.

Redação 29 de Outubro de 2025
Presidente Lula gesticula durante discurso. Ele é um homem idoso, branco, de cabelos grisalhos, e, na foto, usa terno cinza, camisa social lilás e gravata da mesma cor.

PontoPoder

Lula se reúne com ministros em Brasília para tratar de crise no RJ

Na manhã desta quarta-feira (29), foram encontrados mais 60 corpos no Complexo da Penha, vítimas de operação deflagrada pelas forças de segurança do Rio.

Redação 29 de Outubro de 2025
Imagem do presidente do Brasil, Lula, com expressão séria e concentrada, gesticulando para fazer um ponto.

PontoPoder

Lula deve se reunir com ministros para tratar de crise no RJ

Operação policial mais letal da história do Estado deixou pelo menos 64 mortos.

Redação 29 de Outubro de 2025
O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (D) conversa com o presidente dos EUA, Donald Trump, durante uma reunião bilateral à margem da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), em Kuala Lumpur, em 26 de outubro de 2025.

PontoPoder

‘Tropa de choque’ do Brasil deve ir a Washington na próxima semana para negociar tarifaço

Cronograma de tratativas começou logo após encontro de Lula e Trump.

Redação 27 de Outubro de 2025
Vice-presidente Geraldo Alckmin fala em um púlpito durante um evento.

PontoPoder

Alckmin diz que prioridade é retirar tarifaço após encontro de Lula e Trump

Presidente em exercício avaliou reunião como "passo mais importante" da negociação comercial entre os dois países.

Redação 27 de Outubro de 2025
Trump e Lula em reunião na Malásia com equipe técnica.

Mundo

Trump sinaliza aproximação de Lula: 'Tivemos uma ótima reunião'

Americano aproveitou para felicitar o brasileiro, que completa 80 anos nesta segunda-feira (27).

Redação 27 de Outubro de 2025
Assista

PontoPoder

Na Malásia, Lula diz que Bolsonaro é 'passado da política brasileira'

Presidente afirmou que comentou sobre a gravidade da tentativa de golpe de estado.

Redação 27 de Outubro de 2025
Imagem mostra presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Entrevista Coletiva concedida à Imprensa brasileira e internacional em Kuala Lampur, Malásia.

PontoPoder

Após reunião com Trump, Lula diz que acordo sai 'em poucos dias'

Presidente brasileiro disse que nações devem chegar a um alinhamento em breve.

Redação 27 de Outubro de 2025
Trump e Lula em encontro na Malásia. Em foto, eles apertam as mãos e dão sorrisos.

PontoPoder

Lula diz ter tido reunião 'ótima' com Trump e que negociações do tarifaço começam 'imediatamente'

Veja os principais pontos dessa conversa entre presidentes.

Redação 26 de Outubro de 2025
