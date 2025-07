Lista de sanções que inclui Alexandre de Moraes reúne acusados de terrorismo e tráfico; veja

O presidente norte-americano Donald Trump, ao sancionar Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com a Lei Magnitsky, igualou o ministro brasileiro ao "xerife" do regime talibã no Afeganistão e ao líder de uma gangue no Haiti responsável por sequestrar cidadãos americanos.

A legislação é utilizada pelos Estados Unidos contra estrangeiros envolvidos em casos de violação de direitos humanos ou corrupção. Um relatório do Congressional Research Service, a agência de pesquisa legislativa dos EUA, aponta que foram sancionadas pela Lei Magnitsky 245 pessoas e 310 entidades até novembro do ano passado.

Exemplos de sancionados pela Lei Magnitsky

São exemplos de pessoas e entidades sancionadas pela Lei Magnitsky:

Xeque Mawlawi Mohammad Khalid Hanafi

Ele é descrito pelo cetro de estudos Middle East Institute como um "linha-duro religioso" do regime talibã que assumiu o cargo atual como ministro da Propagação da Virtude e Prevenção do Vício em 2021. Ele é responsável por supervisionar a "polícia moral" do Afeganistão.

A Lei Magnitsky foi aplicada contra ele em dezembro de 2023, por seu envolvimento em "graves abusos de direitos humanos, incluindo assassinatos, sequestros, chicotadas e espancamentos".

Renel Destina

Destina é líder da gangue haitiana Gran Ravine e participou de sequestros de cidadãos americanos em 2021, com pedido de resgate. Ele está na lista de "procurados" do FBI, o departamento de investigação dos EUA, e é considerado "perigoso".

Gao Qi

Qi foi chefe do Departamento de Segurança Pública de Xinjiang e foi sancionado com a Lei Magnitsky por "sérios abusos" de direitos humanos na província chinesa, onde os uigures — de etnia majoritariamente muçulmana — reclamam de perseguição religiosa.

Apollo Quiboloy

O pastor filipino foi denunciado por estuprar meninas de até 11 anos de idade e por traficar garotas que eram suas assistentes.

Rozman Kadyrov

Kadyrov é acusado de autoritarismo e crimes contra a humanidade, incluindo assassinatos, desaparecimentos forçados e tortura. Ele também é acusado de oprimir mulheres e de ter criado um campo de concentração para homossexuais.