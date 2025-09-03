Governo adia por dois meses recolhimento de impostos para empresas afetadas pelo tarifaço

O Comitê Gestor do Simples Nacional adiou por dois meses a cobrança de tributos para micro e pequenas empresas exportadoras afetadas pelo tarifaço do presidente americano, Donald Trump. A resolução CGSN nº 180 foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (3).

Com a prorrogação, o prazo de pagamento dos impostos com vencimento em setembro foi ampliado para 21 de novembro deste ano. Já o recolhimento de tributos com vencimento em outubro foi adiado para 22 de dezembro de 2025.

A medida também se aplica às parcelas mensais de parcelamentos já existentes junto à Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com novos vencimentos fixados para o último dia útil de novembro e dezembro, respectivamente.

Apesar da prorrogação, a norma não prevê restituição ou compensação de valores já pagos.

Veja também PontoPoder Veja como foi o 2º dia do julgamento de Bolsonaro no STF Negócios Sem lançamentos para classe média, faixa 4 do Minha Casa Minha Vida financia só 253 imóveis no Ceará

Faturamento

A medida é válida exclusivamente para empresas optantes pelo Simples Nacional - incluindo Microempreendedores Individuais (MEIs) no regime do Simei - que tiveram pelo menos 5% de seu faturamento bruto oriundo de exportações para os EUA no período entre julho de 2024 e junho de 2025.

Também estão incluídas empresas que fornecem mercadorias a exportadoras, desde que os bens sejam destinados ao mercado norte-americano.