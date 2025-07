Donald Trump anuncia taxa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1° de agosto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (9) planos para impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, criticando o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que o republicano classificou como uma "caça às bruxas".

Em uma carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Trump condenou o tratamento dado a Bolsonaro como uma "vergonha internacional", acrescentando que o julgamento "não deveria estar acontecendo".

Veja também Mundo Avião particular de pequeno porte cai na Carolina do Norte e mata casal e filhos Mundo Viaduto avaliado em R$ 12 milhões vira alvo de investigação na Índia por curva de 90º Mundo Trump diz que tarifa para o Brasil será anunciada até esta quinta-feira: 'Não tem sido bom conosco'

BRASIL ‘NÃO TEM SIDO BOM’

Mais cedo, Trump já havia falado que iria anunciar uma tarifa referente ao Brasil, pois o país "não tem sido bom" para a nação norte-americana. Trump começou nesta quarta a enviar sua segunda leva de cartas para notificar parceiros comerciais.

“O Brasil, por exemplo, não tem sido bom conosco, nada bom. [...] Vamos divulgar um número referente ao Brasil ainda esta tarde ou amanhã de manhã", informou Trump a repórteres durante evento com líderes da África Ocidental na Casa Branca.

Trump afirmou que as novas taxas vão se basear em "fatos muito, muito substanciais" e em "histórico anterior", quando falou sobre as tarifas para produtos importados do Brasil.

Segundo o g1, a aplicação de tarifas é para corrigir a balança comercial norte-americana, pois dados do Ministério do Desenvolvimento mostram que o país tem registrado déficits comerciais seguidos com os EUA desde 2009.

Até o momento, novas taxas também foram anunciadas para sete países: Argélia, Brunei, Filipinas, Iraque, Líbia, Moldávia e Sri Lanka.