Bolsonaro sobre julgamento no STF: 'O que vier a acontecer, suportaremos'

Durante encontro com o diretório do Partido Liberal em Minas Gerais, realizado na Casa Pampulha, Belo Horizonte, nesta quinta-feira (26), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) falou sobre a investigação no Supremo Tribunal Federal (STF) na que é alvo por suposta tentativa de golpe. A informação é do Metrópoles.

“O que vier a acontecer, suportaremos”, afirmou o político durante discurso. Ele ainda completou: “Me acusaram por cinco anos de ser o mentor da morte de Marielle Franco. Foram atrás de mim até na questão da baleia. Questões de presentes [joias], vacina, imóveis comprados lá no Vale do Ribeira, região mais pobre do estado de São Paulo. Tudo vem caindo por terra”.

TRAMA GOLPISTA

No dia 10 deste mês, Jair Bolsonaro prestou depoimento à Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento dos réus do "núcleo 1" sobre a trama golpista articulada para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva após o resultado das eleições de 2022.

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), o grupo faz parte do chamado "núcleo crucial" da organização criminosa que atuou pela ruptura democrática. O interrogatório teve condução do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal do caso. As sessões iniciaram no dia 9.

ABIN PARALELA

Já no dia 18, a Polícia Federal (PF) concluiu que Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi o idealizador e articulador do esquema criminoso para comandar a realização de ações de espionagem clandestina de opositores na Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Jair Bolsonaro era o “principal destinatário” da “Abin Paralela”. Conforme a investigação, o ex-mandatário era o "centro decisório" do gabinete.

"Era o centro decisório e o principal destinatário das 'vantagens' ilícitas", diz a investigação, segundo a Folha de S. Paulo. A "Abin Paralela" tinha como alvos das ações clandestinas opositores, instituições e o sistema eleitoral.