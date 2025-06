PGR pediu buscas contra Cid após familiares de delator irem aos Estados Unidos

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, encaminhou uma representação ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitando a realização de buscas contra Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. O pedido foi feito após familiares do militar saírem do país, no mês passado. As informações são da GloboNews.

No documento, Gonet requereu a prisão preventiva de Mauro Cid e de Gilson Machado Neto, ex-ministro do Turismo.

O texto aponta que, em maio de 2025, os pais, a esposa e as filhas de Cid deixaram o Brasil em direção a Los Angeles (EUA), por um voo com escala no Panamá.

A ausência de registros da saída de uma das filhas gerou suspeita.

"Embora tenha sido localizada a reserva (...) não há registro de procedimento migratório de saída do país, e seu nome não consta na lista de passageiros do referido voo. A informação reforça a hipótese criminal já delineada pela Procuradoria-Geral da República e evidencia a forte possibilidade de que Gilson Machado Guimarães Neto e Mauro César Barbosa Cid estejam buscando alternativas para viabilizar a saída de Mauro Cid do país, furtando-se à aplicação da lei penal", diz a representação.

Em meio a a situação, a PGR viu indícios de obstrução de investigação e favorecimento pessoal, e suspeitou ainda que havia risco de eles tentarem obter o passaporte em outras embaixadas.