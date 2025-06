Bolsonaro é diagnosticado com princípio de pneumonia após mal estar em Goiás

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi diagnosticado com princípio de pneumonia viral após passar por bateria de exames na manhã deste sábado (21). A informação é do médico Cláudio Birolini, que acompanha a saúde do ex-presidente.

Bolsonaro passou mal na sexta-feira (20), quando estava no segundo dia de agenda política em Goiás. Ele cancelou os compromissos e retornou a Brasília. Antes disso, contudo, ele já tinha relatado sintomas.

Veja também PontoPoder Artistas, políticos, ministros: saiba quem era monitorado pela Abin Paralela, segundo a PF PontoPoder Carla Zambelli é notificada sobre início de processo que pode cassar seu mandato

Segundo o próprio ex-presidente, ele estava com soluços, havia sentido enjoos e tinha vomitado diversas vezes. As informações são do g1.

Segundo Birolini, os exames a que Bolsonaro foi submetido já estavam agendados, mas foram adiantados devido ao estado de saúde do ex-presidente.

"Tá tudo bem, exceto pelo achado, que provavelmente é uma pneumonia viral em resolução", afirmou. O ex-presidente deve ser medicado para a doença ainda neste sábado.

Após a realização dos exames, Bolsonaro tirou foto com apoiadores.

'Tudo bem' com pós-operatório

Ainda segundo o médico, o problema identificado não tem relação com a cirurgia abdominal de Bolsonaro realizada em abril. "Do ponto de vista do pós-operatório, está tudo bem", informou o médico.

"Ontem (sexta) acabamos aumentando a dose para combater o soluço, que o deixou sonolento. Vou pedir para ele rever a forma como se alimenta e diminuir o ritmo das agendas, porque isso prejudica um pouquinho a recuperação dele", completou o médico.

Bolsonaro cancela agenda em Goiás

Bolsonaro estava em Goiás desde a quinta-feira (19). No dia, ele se reuniu com o governador goiano, Ronaldo Caiado (União), no Palácio das Esmeraldas, sede do governo estadual.

Ele também recebeu o título de cidadão da cidade de Aparecida de Goiânia — durante o discurso na solenidade, ele relatou que vinha sentindo fortes sintomas gástricos. "Desculpa, estou muito mal. Vomito dez vezes por dia", afirmou.

Ainda na quinta, ele se reuniu com lideranças locais do PL e de partidos aliados. Tanto nessa ocasião como na reunião com Caiado, o foco foi o cenário político de Goiás, sem conversas sobre a conjuntura nacional.

Já na sexta, Bolsonaro ainda chegou a participar de algumas agendas em Goiânia. O ex-presidente chegou a ir até frigorifico, onde seria realizado churrasco oferecido por Leandro Batista da Nóbrega, empresário e amigo de Bolsonaro.

Ele ainda era esperado em Anápolis, na Região Metropolitana de Goiânia. Mas, após passar mal, cancelou os compromissos e seguiu para Brasília.