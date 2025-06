Após passar mal em Goiás, Bolsonaro faz bateria de exames em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve passar por uma bateria de exames, na manhã deste sábado (21), após passa mal em Goiás. Nesta sexta-feira (20), ele relatou indisposição estomacal e enjoo, por isso cancelou compromissos e retornou a Brasília.

Bolsonaro deve ser internado no hospital particular DF Star, na capital brasileira, para passar pelos exames. Contudo, ele pode receber alta ainda hoje, a depender dos resultados. As informações são do O Globo.

O novo problema de saúde do ex-presidente acontece apenas dois meses depois dele passar por cirurgia abdominal, durante agenda política no Rio Grande do Norte.

O ex-presidente tem tido complicações recorrentes desde que foi esfaqueado durante a campanha eleitoral de 2018. Ao longo dos anos, foram, pelo menos, sete procedimentos cirúrgicos para corrigir sequelas da facada.

Bolsonaro cancela agenda em Goiás

Bolsonaro estava em Goiás desde a quinta-feira (19). No dia, ele se reuniu com o governador goiano, Ronaldo Caiado (União), no Palácio das Esmeraldas, sede do governo estadual.

Ele também recebeu o título de cidadão da cidade de Aparecida de Goiânia — durante o discurso na solenidade, ele relatou que vinha sentindo fortes sintomas gástricos. "Desculpa, estou muito mal. Vomito dez vezes por dia", afirmou.

Ainda na quinta, ele se reuniu com lideranças locais do PL e de partidos aliados. Tanto nessa ocasião como na reunião com Caiado, o foco foi o cenário político de Goiás, sem conversas sobre a conjuntura nacional.

Já na sexta, Bolsonaro ainda chegou a participar de algumas agendas em Goiânia. O ex-presidente chegou a ir até frigorifico, onde seria realizado churrasco oferecido por Leandro Batista da Nóbrega, empresário e amigo de Bolsonaro.

Ele ainda era esperado em Anápolis, na Região Metropolitana de Goiânia. Mas, após passar mal, cancelou os compromissos e seguiu para Brasília.