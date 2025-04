Bolsonaro tem quadro de saúde estável após passar mal no RN, diz primeiro boletim médico

O boletim médico divulgado no início da tarde desta sexta-feira (11) informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem o quadro de saúde estável e passa por exames complementares. O comunicado foi publicado pela ex-primeira dama Michelle Bolsonaro nas redes sociais. Bolsonaro passou mal e foi atendido com urgência nesta manhã enquanto cumpria agenda no Rio Grande do Norte.

Ele teve um quadro de distensão abdominal e dor, e foi socorrido pela equipe clínica e cirúrgica do Hospital Rio Grande, em Natal. Em seu perfil oficial no Instagram, Jair Bolsonaro fez o primeiro pronunciamento, declarando que segue internado.

"A causa foi uma complicação no intestino delgado, consequência das múltiplas cirurgias que precisei realizar após o atentado sofrido em 2018". Jair Bolsonaro Político

Ele ainda revelou que está com quadro estável, sem febre, e com uma boa evolução clínica. "A última informação que temos é de que, por enquanto, não há necessidade de uma nova cirurgia".

O político agradeceu aos médicos e enfermeiros, assim como aos apoiadores pelas orações e demonstrações de carinho.

Quadro estável no hospital

A equipe médica afirmou que Bolsonaro está clinicamente orientado e sem dor. Os profissionais de saúde dizem aguardar os resultados dos exames de imagem para ser discutida, em comum acordo com a família, a necessidade de um possível deslocamento do ex-presidente para outros centros especializados.

"O Sr. Jair Bolsonaro encontra-se hospitalizado, com parâmetros vitais estáveis, recebendo hidratação venosa, profilaxia antibacteriana e realizando exames laboratoriais complementares. Está programada a realização de exames de imagem com contraste para melhor avaliação do quadro clínico", diz trecho da nota.

Em entrevista coletiva após a divulgação do boletim, o cirurgião Hélio Barreto e o diretor-geral da unidade Luiz Roberto Fonseca informaram que Bolsonaro teria condições de ser transferido em UTI aérea. As informações são do portal g1.

Conforme o diretor, Bolsonaro "não tem condições de alta", mas saiu de uma situação de emergência para uma condição "clínica" e não tem necessidade de cirurgia "no momento".

Por segurança, um andar inteiro do hospital foi reservado para receber o ex-presidente.

"Ele tem uma distensão abdominal, uma condição de semioclusão intestinal, está em avaliação imagiológica, está sendo feito exame de imagem. Para agora não há indicação de necessidade de intervenção cirúrgica de emergência. O quadro dele, após as medidas clínicas, a analgesia, passagem de sonda nasogástrica, melhorou a condição clínica dele, o que tira ele da condição de urgência", disse o médico.

Internação

Jair Bolsonaro foi levado a um hospital nesta sexta-feira (11) com "fortes dores" na região abdominal. Ele passou mal durante uma viagem para um evento do partido pela manhã em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, e foi examinado em um hospital local, informou a assessoria de imprensa do PL à AFP.

"Quando chegamos à cidade de Tangará, o presidente começou a sentir dores abdominais insuportáveis. Nós tivemos que suspender a agenda", disse o senador bolsonarista Rogério Marinho em um vídeo nas redes sociais.

"Estivemos agora há pouco num hospital regional de Santa Cruz onde ele foi muito bem atendido, estabilizado pela equipe médica", acrescentou o senador.

Pouco depois, ele foi "transferido de helicóptero" para outro hospital na capital do estado, Natal.

O ex-presidente chegou ao Hospital Rio Grande de Natal em uma ambulância e com soro intravenoso.

Cirurgias de Bolsonaro

Nos últimos anos, Bolsonaro passou por diversas cirurgias e outras intervenções na região abdominal, decorrentes de uma facada sofrida em setembro de 2018 durante um evento de campanha presidencial.

As duas últimas cirurgias relacionadas a essa lesão ocorreram em setembro de 2023.

