Após fala de Trump, Lula diz que Brasil não aceita 'interferência de quem quer que seja'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais, nesta segunda-feira (7), para afirmar que o Brasil não aceita "interferência ou tutela de quem quer que seja". A publicação ocorre após a fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestar apoio a Jair Bolsonaro (PL).

Lula saiu em defesa das instituições brasileiras que, segundo afirma, são sólidas e independentes.

"A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei. Sobretudo, os que atentam contra a liberdade e o estado de direito", publicou Lula.

Defesa de Bolsonaro

Mais cedo, Trump escreveu na Truth Social que Bolsonaro é alvo de perseguição no Brasil, classificando como "uma coisa terrível no tratamento dado ao ex-presidente". Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado após derrota nas eleições de 2022.

Na postagem, Trump afirma que Bolsonaro "não é culpado de nada" e que vai acompanhar de perto o que acontece no Brasil.

A afirmação acontece logo após o republicano ter feito uma publicação contra a 17ª Cúpula de Líderes do Brics, que acontece no Rio de Janeiro. O norte-americano ameaçou taxar em 10% os países que apoiassem as ações que ele chamou de 'antiamericanas' do bloco econômico, liderado agora pelo presidente Lula.