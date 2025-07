Entenda o que é o Brics e qual o papel do Brasil no grupo

O Brasil começou a sediar, neste domingo (6), no Rio de Janeiro, a reunião da 17ª Cúpula de Líderes do Brics. O encontro, cujo anfitrião este ano é o presidente Lula (PT), ocorre neste domingo e na segunda, e reúne representantes de Estado e de Governo de 21 países emergentes e participantes do bloco que é o principal foro de articulação político diplomática do Sul Global.

As lideranças se reuniram na primeira sessão pela manhã e à tarde, a partir das 16h, acontece outra sessão, que tem como tema: “Fortalecimento do Multilateralismo, Assuntos Econômico-Financeiros e Inteligência Artificial”.

O dia se encerra com uma recepção do presidente Lula e da primeira-dama Janja aos chefes de Estado e de Governo e aos dirigentes de Organismos Internacionais. Mas, o que é o Brics e qual a importância para o Brasil?

Esse ano, vale destacar, o foco na defesa do multilateralismo tem como cenário de fundo as políticas protecionistas lideradas pelos Estados Unidos e a discussão em torno da ampliação de sistemas que facilitem o comércio entre os integrantes do bloco.

O que é o BRICS?

O BRICS é um agrupamento formado por países do Sul Global e serve como foro de articulação político diplomática desses países e de cooperação em diversas áreas.

Ele foi constituído formalmente em 2009 por Brasil, Rússia, Índia e China, quando a primeira cúpula dos países foi realizada, na Rússia. Um ano depois, a África do Sul foi convidada a juntar-se ao bloco emergente, acrescentando o "S" ao acrônimo BRIC, tornando: BRICS.

Esses países guardam diferenças em ideologias políticas e estruturas sociais, mas passaram a trabalhar juntos nesse mecanismo internacional e, desde que as reuniões formais começaram, foram negociados tratados de comércio e cooperação entre os cinco países.

O objetivo do BRICS é aumentar o crescimento econômico e trazer as nações emergentes para papéis de destaque global.

Quem comanda o BRICS?

No bloco, a troca de comando ocorre de forma rotativa entre os membros do BRICS e segue a ordem do acrônimo. Com a recente adesão de novos membros, o agrupamento deve discutir uma nova fórmula de rotatividade.

O Brasil ocupa a presidência do bloco desde 1º de janeiro de 2025 e sedia a Cúpula anual. Nela os chefes de Estado se encontram para debater os eixos sugeridos e assinar a declaração conjunta.

Durante a presidência brasileira no Brics, as prioridades em debate são cooperação em saúde global; comércio, investimento e finanças; combate à mudança do clima; governança da inteligência artificial; arquitetura multilateral de paz e segurança e desenvolvimento institucional do Brics.

Quem são os países membros?

Atualmente, 11 países são membros e mais 10 países parceiros são participantes do Brics.

Membros efetivos

África do Sul

Arábia Saudita

Brasil

China

Egito

Emirados Árabes Unidos

Etiópia

Indonésia

Índia

Irã

Rússia

Países parceiros

Belarus

Bolívia

Cazaquistão

Cuba

Malásia

Nigéria

Tailândia

Uganda

Uzbequistão

Vietnã

Esses parceiros são convidados a participar dos encontros e dos debates, mas apenas os países membros têm poder de deliberação, ou seja, podem votar nos encontros.

Qual a relevância do Brasil no BRICS?

O Brasil é um dos países fundadores do bloco e coopera com outros países do BRICS em diversas áreas como comércio, investimento, desenvolvimento de infraestrutura, tecnologia, energia e cultura.

Além disso, é a maior economia da América do Sul e a quinta maior do mundo, portanto, tem um papel estratégico em um bloco que visa a promoção da integração econômica e do desenvolvimento entre países do Sul Global.

Ausências no Brasil

A Cúpula do BRICS esse ano, no entanto, está marcada por ausências importantes e isso tende a reduzir a repercussão política do evento. Uma delas: o presidente da China, Xi Jinping não veio e o país é representado pelo primeiro-ministro chinês Lo Quiang.

Outra é a ausência do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ele tem um mandado de prisão pendente emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por supostos crimes de guerra relacionados à invasão da Ucrânia, e deve participar por videoconferência.