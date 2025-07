Dilma Rousseff anuncia entrada da Colômbia e do Uzbequistão no Banco do Brics

Dilma Rousseff, presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), o Banco do Brics, anunciou a Colômbia e o Uzbequistão como novos membros da instituição financeira. A declaração foi feita neste sábado (5), em coletiva de imprensa após a 10ª reunião anual do conselho de governadores do Banco.

Com a aprovação, o Banco do Brics passa a contar com 11 membros, dentre os quais já estavam Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Emirados Árabes, Bangladesh, Egito e Argélia.

A ex-presidente brasileira ainda afirmou que, em breve, outros países podem fazer parte do Banco do Brics, sem identificá-los.

"Temos uma série de outros países que estão na lista e estão sendo observados e analisados e que podem, em algum momento, entrar no banco. Mas eu não posso dizer (quais são) porque há uma decisão do conselho de governadores de que não se expõe os países que pretendem ser membros, com os quais estamos negociando”, disse.

Criado em 2014 durante a 6ª Cúpula do Brics, em Fortaleza, o Banco do Brics é uma instituição multilateral que mobiliza recursos para financiar projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável em países do Sul Global.

Segundo informações da Agência Brasil, os fundadores do Brics são os maiores depositantes de recursos do banco de fomento, mas fazer parte do grupo não garante acesso à instituição.

De acordo com a presidente, o Banco do Brics é “fundamental o financiamento de inovação, ciência e tecnologia”. Desde sua criação, a instituição financeira já aprovou 122 projetos de investimento, totalizando cerca de US$ 40 bilhões.

Somente para o Brasil, o Conselho de Diretores do Banco aprovou 29 projetos, e, até o momento, o banco já desembolsou US$ 4 bilhões para o País, 18% do total de desembolso do NDB.