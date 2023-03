Entenda o papel do Banco do Brics, instituição que será comandada por Dilma Rousseff

A ex-presidente Dilma Rousseff foi eleita para presidir o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), conhecido como Banco dos Brics. Mas o que faz a institução financeira?

Criado em 2014, o Banco tem o papel de fomentar projetos de desenvolvimento nos países membros do bloco econômico mundial. A lista inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

O banco dos Brics foi estruturado com US$ 100 bilhões e cada país-membro contribuiu com uma fração igual de US$ 20 bilhões.

A sede do banco fica na China, em Xangai, para onde uma comitiva brasileira viajou neste fim de semana. O presidente Lula também tinha visita agendada para a China nessa semana, mas os planos foram adiados por conta de uma pneumonia leve.

De 2016 até 2022, foram financiados 70 projetos com os recursos do NBD, sendo pouco mais de uma dúzia localizados no Brasil. Entre os projetos impulsionados no País estão usinas de energias renovável, em parceria com o BNDES, e melhorias na malha viária da cidade de Curitiba.

Sob o comando da ex-presidente Dilma, o Brics deverá focar em financiar projetos para a transição energética, com foco em energia renovável. A brasileira substituirá Marcos Troyjo, que havia sido indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.