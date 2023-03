Palestina, Jordânia, Malásia e Arábia Saudita voltam a comprar carne bovina brasileira

Palestina, Jordânia, Malásia e Arábia Saudita já reabriram seus mercados e liberaram a compra de carne bovina do Brasil. A informação foi confirmada pelo Itamaraty, segundo o portal G1. Os países haviam decidido embargar o produto após detecção de caso isolado da doença da vaca louca no estado do Pará.

A decisão passa a valer para animais abatidos a partir da última sexta-feira (24).

Outro país que suspendeu o embargo à carne brasileira foi a China, onde o presidente Lula deverá se encontrar com Xi Jinping, em data ainda a ser informada, para discutir avanços em acordos comerciais entre os países.

Ao todo, cinco países fecharam momentaneamente os mercados para a carne brasileira. Outros seis seguem com as suspensões totais ou parciais. A lista inclui Bahrein, Cazaquistão, Catar, Irã, Rússia e Tailândia.

A vaca louca é uma doença fatal e acomete animais já adultos em idade avançada. Ao degenerar o sistema nervoso, a vaca se torna agressiva.