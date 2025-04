Vaticano detalha como será cerimônia de fechamento do caixão do Papa Francisco na sexta (25)

O Vaticano compartilhou, nesta quarta-feira (23), como será realizada a cerimônia de fechamento do caixão do Papa Francisco, que está marcada para ocorrer na sexta-feira (25).

O ritual ocorrerá na Basílica de São Pedro, às 20h (15h no horário de Brasília), e será presidido pelo cardeal Farrell, camerlengo da Igreja Romana.

O caixão do pontífice foi trasladado na manhã desta quarta da Casa Santa Marta e está exposto para a homenagem dos fiéis na basílica.

De acordo com o Vaticano, a cerimônia está prevista no Ordo Exsequiarum Romani Pontificis - que contem as liturgias da Igreja Católica.

O fechamento do caixão do papa será feito durante o velório público, que deve encerrar às 19h de sexta.

Participarão do ritual os cardeais Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, Roger Michael Mahony, cardeal presbítero, Dominique Mamberti, cardeal protodiácono, e Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica Papal de São Pedro no Vaticano.

VELÓRIO E FUNERAL

Nesta quarta, as homenagens ao papa começaram às 11h (horário local), 6h no Brasil.

Sobre os ombros do "sediários" pontifícios, o caixão com Francisco percorreu a Via della Sacrestia, rua que liga ambos os endereços, passando pela Praça dos Protomártires Romanos e saindo para a Praça São Pedro pelo Arco dos Sinos.

Cerca de 20 mil pessoas saudaram a passagem do corpo com longos aplausos. No interior da basílica e, em frente ao altar da confissão, o caixão com o papa foi colocado no chão.

O corpo de Francisco permanecerá exposto para visitação dos fiéis até as 19h de sexta-feira (14h no Brasil).

A missa fúnebre será no sábado (26), às 10h pelo horário local (5h pelo horário de Brasília), na praça de São Pedro, diante da basílica onde o jesuíta argentino fez a última aparição pública, no Domingo de Páscoa (20).