Fila para ver papa Francisco em velório leva três horas e dá volta na praça São Pedro; veja imagens

Milhares de fiéis foram à Basílica de São Pedro nesta quarta-feira (23) para o primeiro dia do velório aberto ao público de papa Francisco. Antes da chegada do corpo, que foi levado em procissão da residência de Santa Marta, filas já se formavam em volta da Praça de São Pedro, e há relatos de visitantes que passaram cerca de 3 horas de espera para passar em frente ao caixão do pontífice e prestar as homenagens finais.

O cortejo fúnebre foi acompanhado por cardeais e integrantes da Guarda Suíça, e quando o caixão atravessou a praça, cerca de 20 mil fiéis aplaudiram emocionados. Já na basílica, ao contrário de seus antecessores, o corpo de Francisco não foi posicionado em um catafalco, e sim em um caixão simples. Este foi um pedido expresso do líder religioso.

O velório termina na próxima sexta-feira (25), e estima-se que 1,5 milhão de pessoas passem pela basílica. O corpo do Santo Padre permanecerá exposto para visitação dos fiéis até as 19h de sexta (14h no Brasil). Já o funeral do papa está marcado para o sábado (26), iniciando com uma missa.

O argentino Jorge Mario Bergoglio faleceu na segunda-feira (21), aos 88 anos, na Casa Santa Marta, sua residência oficial, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC), quase um mês após receber alta de uma longa internação devido a problemas respiratórios.

Veja imagens do velório do papa Francisco

Legenda: Devido à multidão, as autoridades italianas adotaram várias medidas de segurança nesta quarta Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP

Legenda: Primeiro dia do velório foi nesta quarta (23) Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP

Legenda: Corpo do papa fica exposto até a sexta-feira (25) Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP

Legenda: Pessoas chegaram a passar cerca de 3 horas na fila para dar adeus ao pontífice Foto: Alberto PIZZOLI / AFP

Legenda: Visitação deve atrair mais de 1 milhão de pessoas que querem se despedir do papa Francisco Foto: Tiziana FABI / AFP

Medidas de segurança

Devido à multidão, as autoridades italianas adotaram várias medidas nesta quarta-feira: barreiras de metal para organizar a chegada de visitantes, distribuição de garrafas de água e reforço nos controles de segurança, entre outras.

Para entrar na Basílica de São Pedro, os fiéis devem passar por controles de segurança similares aos dos aeroportos, colocando seus pertences em máquinas de raio-x e passando por detectores de metais.

Grupos de policiais estão posicionados nas diferentes entradas e vigiam as filas. Alguns também patrulham as ruas que conduzem à basílica.