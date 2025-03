Dilma Rousseff é reeleita para presidência do Banco do Brics

A ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff (PT), confirmou que irá seguir no comando do Novo Banco de Desenvolvimento, mais conhecido como o Banco dos Brics. Ela está na presidência na instituição desde 2023 e foi reeleita para mandato de 5 anos, informou neste domingo (23).

"Fui reeleita. Eles indicaram, e o ‘board’ aprovou por unanimidade", disse, durante a reunião anual do Fórum de Desenvolvimento da China, realizada em Pequim. Dilma foi uma das palestrantes na abertura do evento.

A nova indicação de Dilma para o cargo foi feita pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, após articulação do presidente Lula (PT), informa o jornal Folha de S. Paulo. No ano passado, Putin havia elogiado Dilma pelo "progresso" do banco na gestão.

A ex-presidente brasileira aproveitou o evento para falar sobre o avanço da parceria entre Brasil e China. Um dos projetos citados por ela foi a ferrovia transoceânica, que tem como objetivo cortar custos de exportação entre os países.

Dilma também comentou a ameaça dos Estados Unidos de taxar os países do Brics em 100%, caso o grupo insista no plano de criar uma moeda alternativa ao dólar. "Ele vai taxar a União Europeia? O euro é uma moeda alternativa", pontuou.

Apesar disso, ela não considera que a iniciativa seja uma prioridade imediata do Brics. "Acho que vão focar muito em investimento, em plataformas de investimento. Acho que fundamentalmente esse é o foco. Agora, daqui até lá pode ter outro, não posso garantir", disse.