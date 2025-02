Ex-presidente Dilma Rousseff é internada após mal-estar em Xangai, na China, diz jornal

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT), atual presidente do banco dos Brics, deu entrada em um hospital em Xangai, na China, após passar mal na última sexta-feira (21). A petista relatou pressão alta, vômito e tonturas.

À Folha de S. Paulo, o Shangai East International Medical Center confirmou a internação de Dilma. No entanto, o chefe de gabinete da ex-presidente, Marco Túlio Mendonça, não confirmou a informação, e pediu que a assessoria de imprensa do banco fosse procurada apenas no dia seguinte.

Reunião cancelada

Embora a informação não tenha sido oficialmente confirmada, Dilma cancelou sua participação em uma reunião de ministros da Fazenda e presidentes de bancos centrais que acontece em Cape Town, na África do Sul.

A ex-presidente deveria permanecer à frente do Brics até julho deste ano. Porém, o governo brasileiro negociou, no ano passado, uma exceção no acordo do grupo, para que ela siga no comando da instituição por mais cinco anos.