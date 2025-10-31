Na época, ele recebeu 68 votos favoráveis e dois contrários ao cargo
Confirmação foi feita em coletiva de imprensa no encerramento da 10ª Reunião Anual do Novo Banco do Desenvolvimento (NDB), no Rio de Janeiro
A decisão foi unânime entre todos os conselheiros, seguindo o voto do relator
Caso da ex-presidente, vítima de tortura durante a ditadura, será o primeiro da pauta na sessão plenária
Ex-presidente assumiu o comando do órgão em 2023 e deve ter um novo mandato de cinco anos
Dilma teria relatado pressão alta, vômito e tonturas
Objetivo é financiar obras para reconstruir infraestrutura urbana e rural nos municípios atingidos
Conselho Federal de Economia afirma que decisão “reflete o reconhecimento do seu legado”
Medidas adotadas primeiro no Ceará se transformaram em políticas públicas nacionais
Em meio à aposentadoria da presidente da Corte, Supremo retoma julgamentos com grande repercussão no debate público