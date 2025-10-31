Diário do Nordeste
O primeiro a apoiar em Plenário a ida de Luiz Fux para o STF foi o senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)

PontoPoder

Saiba quem indicou Luiz Fux e os demais ministros ao STF

Na época, ele recebeu 68 votos favoráveis e dois contrários ao cargo

Redação 10 de Setembro de 2025
Coletiva de imprensa após a décima reunião anual do Conselho de Diretores do Banco do Brics, que ocorreu no Rio de Janeiro, neste sábado, 5 de julho. Ao centro está Dilma Rousseff, presidente da instituição financeira.

Mundo

Dilma Rousseff anuncia entrada da Colômbia e do Uzbequistão no Banco do Brics

Confirmação foi feita em coletiva de imprensa no encerramento da 10ª Reunião Anual do Novo Banco do Desenvolvimento (NDB), no Rio de Janeiro

Redação 05 de Julho de 2025
Dilma Rousseff

PontoPoder

Comissão concede anistia a Dilma por violações na ditadura e indenização de R$ 100 mil

A decisão foi unânime entre todos os conselheiros, seguindo o voto do relator

Redação 22 de Maio de 2025
Imagem da ex-presidente do Brasil, Dilma Roussef, que terá terá pedido de anistia julgado nesta quinta-feira pela Comissão do Ministério dos Direitos Humanos nesta quinta-feira e pode ser conhecida como anistiada política pelas agressões que sofreu durante a Ditadura Militar.

PontoPoder

Dilma Rousseff terá pedido de anistia julgado pela Comissão dos Direitos Humanos nesta quinta (22)

Caso da ex-presidente, vítima de tortura durante a ditadura, será o primeiro da pauta na sessão plenária

Redação 22 de Maio de 2025
Dilma Rousseff

PontoPoder

Dilma Rousseff é reeleita para presidência do Banco do Brics

Ex-presidente assumiu o comando do órgão em 2023 e deve ter um novo mandato de cinco anos

Redação 23 de Março de 2025
Dilma é uma mulher idosa de cabelo curto castanho. Na foto, ela está de casaco preto, sorrindo. Ela usa batom vermelho

PontoPoder

Ex-presidente Dilma Rousseff é internada após mal-estar em Xangai, na China, diz jornal

Dilma teria relatado pressão alta, vômito e tonturas

Redação 24 de Fevereiro de 2025
Dilma Rousseff

País

Dilma Rousseff anuncia liberação de R$ 5,7 bilhões do banco dos Brics para o Rio Grande do Sul

Objetivo é financiar obras para reconstruir infraestrutura urbana e rural nos municípios atingidos

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo 14 de Maio de 2024
Dilma Rousseff

PontoPoder

Dilma Rousseff, presidente do Banco do Brics, é eleita 'Mulher Economista de 2023'

Conselho Federal de Economia afirma que decisão “reflete o reconhecimento do seu legado”

Redação 12 de Dezembro de 2023
Escola de tempo integral

PontoPoder

‘Made in Ceará’: Conheça políticas públicas nacionais que se inspiraram em iniciativas cearenses

Medidas adotadas primeiro no Ceará se transformaram em políticas públicas nacionais

Luana Barros 24 de Outubro de 2023
Foto da área externa do STF

PontoPoder

Marco temporal, aborto e direitos políticos de Dilma: quais mudanças estão sob o radar do STF

Em meio à aposentadoria da presidente da Corte, Supremo retoma julgamentos com grande repercussão no debate público

Bruno Leite 23 de Setembro de 2023
1 2 3