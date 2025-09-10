Com o voto do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus do "núcleo crucial" da trama golpista, nesta quarta-feira (10), questionamentos sobre como ele chegou ao cargo ganharam postagens nas redes sociais.

Fux foi indicado para ocupar vaga no STF com a aposentadoria do ex-ministro Eros Grau, em 2011. A indicação dele foi feita pela presidente da República Dilma Rousseff. A entrada foi aprovada pelo Plenário do Senado. Antes disso, ele atuava como ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Na época, Fux recebeu 68 votos favoráveis e dois contrários. O primeiro a apoiar em Plenário a ida de Luiz Fux para o STF foi o senador Marcelo Crivella (PRB-RJ) — relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da mensagem de Dilma com a indicação.

