Saiba quem indicou Luiz Fux e os demais ministros ao STF
Na época, ele recebeu 68 votos favoráveis e dois contrários ao cargo
Com o voto do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus do "núcleo crucial" da trama golpista, nesta quarta-feira (10), questionamentos sobre como ele chegou ao cargo ganharam postagens nas redes sociais.
Fux foi indicado para ocupar vaga no STF com a aposentadoria do ex-ministro Eros Grau, em 2011. A indicação dele foi feita pela presidente da República Dilma Rousseff. A entrada foi aprovada pelo Plenário do Senado. Antes disso, ele atuava como ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Na época, Fux recebeu 68 votos favoráveis e dois contrários. O primeiro a apoiar em Plenário a ida de Luiz Fux para o STF foi o senador Marcelo Crivella (PRB-RJ) — relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da mensagem de Dilma com a indicação.
Como foram indicados os demais ministros do STF:
- Luís Roberto Barroso – atual presidente do STF, indicado por Dilma Rousseff em 2013;
- Edson Fachin – em exercício como vice-presidente e eleito presidente a partir de setembro de 2025;
- Gilmar Mendes – decano da Corte, indicado por FHC em 2002;
- Cármen Lúcia – ministra desde 2006, indicada por Lula;
- Dias Toffoli – no STF desde 2009, indicado por Lula;
- Luiz Fux – empossado em 2011, indicado por Dilma;
- Alexandre de Moraes – membro desde 2017, indicado por Michel Temer;
- Kassio Nunes Marques – ministro desde 2020, indicado por Jair Bolsonaro;
- André Mendonça – no STF desde 2021, também indicado por Bolsonaro;
- Cristiano Zanin – tomou posse em 2023, indicado por Lula;
- Flávio Dino – o mais recente, empossado em 2024, indicado por Lula.