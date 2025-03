Quando acontece o julgamento do ex-presidente Bolsonaro no STF? Veja data, horário e onde acompanhar

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) deve se reunir entre esta terça-feira (25) e esta quarta (26) para decidir se aceita ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No total, oito pessoas, contando com Bolsonaro, serão julgadas pelo Supremo por tentativa de golpe de Estado. Veja a lista:

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República; Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha do Brasil; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal; General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência; Mauro Cid, ex-chefe da Ajudância de Ordens da Presidência; Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil.

Os denunciados responderão por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Que horas será o julgamento e onde será transmitido?

O julgamento dos réus terá início às 9h30 e será transmitida nos canais da TV Justiça.

O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, deverá ser o primeiro a se manifestar durante a sessão. Depois dele, terá a fala o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Na sequência, poderão falar os advogados de defesa dos acusados.

Por fim, os ministros se posicionarão e decidirão se aceitam ou rejeitam a denúncia apresentada pela PGR.

