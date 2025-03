Bolsonaro pode ser preso? O que está em jogo no julgamento do STF

Em meio ao acirramento dos embates políticos nacionais, está nas mãos do STF o futuro do ex-presidente e de um grupo de 33 pessoas, entre eles militares e ex-ministros no governo Bolsonaro, também acusados na denúncia do Ministério Público.

As acusações contra Bolsonaro

A PGR imputa a Bolsonaro crimes como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Se a denúncia for aceita pelo STF, o ex-presidente se tornará réu e poderá enfrentar um processo criminal que, em caso de condenação, resultaria em penas significativas de prisão.