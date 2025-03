O papel de Chagas Vieira no tabuleiro eleitoral governista de 2026

No fim de 2024, no segundo ano de sua gestão, o governador Elmano de Freitas (PT) promoveu uma mudança estrutural em sua equipe de secretários. Ao todo, foram 15 alterações, mas a principal ocorreu justamente no coração do Executivo: a Casa Civil. Deixou o cargo Max Quintino, remanejado para o Porto do Pecém, e retornou ao governo Chagas Vieira, que já havia ocupado o posto nos governos Camilo Santana e Izolda Cela.

Jornalista de formação, Chagas consolidou sua influência no grupo governista como assessor direto do então governador Camilo, sendo responsável pelas estratégias de comunicação da gestão. Com o tempo, ganhou mais espaço e assumiu a Casa Civil, cargo central nas articulações políticas e administrativas.

O êxito nas campanhas eleitorais de Camilo, Elmano e Evandro Leitão fortaleceu ainda mais sua posição. Chagas passou a ser a voz mais ouvida quando o assunto é estratégia dentro do grupo que hoje ocupa os principais postos do poder no Ceará.

Sua volta ao governo Elmano teve como objetivo superar a lentidão na resposta a problemas graves, como a violência, e imprimir mais ritmo às entregas da gestão, de olho no projeto de reeleição do governador.

Rapidamente, Chagas impôs nova dinâmica, com influência direta em áreas como comunicação e nas entregas do governo à população. Até aí, seguiu o roteiro esperado. O diferencial, no entanto, tem sido sua postura no exercício do cargo. Diferentemente das gestões anteriores, ele passou a atuar com mais visibilidade, assumindo publicamente ações do governo e protagonizando embates diretos com a oposição.

Peça no xadrez de 2026

A mudança chamou a atenção de aliados e opositores. Estaria o chefe da Casa Civil se projetando para uma possível candidatura? Chagas desconversa sobre o assunto. Argumenta que suas aparições visam unicamente defender a gestão.

Mas quem acompanha os bastidores sabe que movimentos como esse extrapolam a esfera administrativa. Figura mais próxima do ministro Camilo Santana no núcleo de poder, Chagas ganha estatura num cenário de disputa intensa entre caciques pelos cargos da chapa majoritária de Elmano em 2026.

A disputa mais acirrada se dá pelas duas vagas ao Senado, com nomes de peso na corrida: Cid Gomes, José Guimarães, Eunício Oliveira e Chiquinho Feitosa. Ocupando a principal cadeira do governo após o próprio Elmano, Chagas se torna uma peça-chave no tabuleiro eleitoral — não necessariamente como candidato, mas como um nome estratégico de Camilo Santana.