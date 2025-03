Saiba quem é Sebastião Coelho, desembargador detido por desacato em julgamento de Bolsonaro no STF

Aposentado, investigado por ligações com o 8 de janeiro e com histórico de ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF), o desembargador Sebastião Coelho foi detido nesta terça-feira (25) ao tentar acompanhar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro sem credenciamento prévio.

Coelho é advogado do ex-assessor de Assuntos Internacionais do governo Bolsonaro, Filipe Martins — também denunciado, mas que não está em julgamento hoje.

Veja também PontoPoder Advogado de Bolsonaro diz em sessão no STF que ex-presidente não participou dos ataques de 8/1: 'Ele repudiou' PontoPoder Assista ao vivo julgamento de Bolsonaro na 1ª Turma do STF

O desembargador acumula ataques à Suprema Corte e chegou a acampar em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, em 2022.

Ele é aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e também do Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF). Neste último, chegou a pedir a prisão do ministro Alexandre de Moraes.

Sebastião Coelho também é alvo de um processo administrativo disciplinar aberto pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por suposta incitação de atos golpistas.

O desembargador aposentado acampou no QG do Exército em Brasília após as eleições presidenciais de 2022. O CNJ pediu a quebra do sigilo bancário de Coelho, mas não houve evidências financeiras que o ligassem aos atos de 8 de janeiro de 2023.

Apesar da falta de comprovação de ligação, Sebastião chegou a discursar, após os ataques do começo daquele ano, afirmando que a “solução” seria prender Alexandre de Moraes.

Detenção nesta terça-feira (25)

O ex-desembargador tentou acessar a sessão do julgamento de Bolsonaro e mais sete aliados, mas foi impedido por não ter se credenciado. Ele gritou contra Alexandre de Moraes ao não conseguir entrar no local.

A reação de Coelho chegou a interromper a fala do ministro, a quem chamou de “autoritário”. Por conta da confusão, o ex-desembargador foi detido pela Polícia Judicial do STF por “desacato e ofensas” à corte.

O boletim de ocorrência e a liberação de Sebastião Coelho foram determinadas pelo presidente do STF, o ministro Luís Roberto Barroso.