"Oposição vai sair unida em 2026 no Ceará", aposta Roberto Cláudio

O ex-prefeito de Fortaleza e presidente municipal do PDT, Roberto Cláudio, voltou a se posicionar como uma das principais vozes da oposição ao grupo político que comanda o Governo do Estado e o cenário federal no Ceará. Em conversa exclusiva com a coluna, ele foi enfático: “Tenho certeza de que a oposição vai sair unida em 2026”.

A declaração aponta para articulações em curso entre lideranças de diferentes siglas que pretendem enfrentar politicamente o governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro Camilo Santana (PT). Na quinta-feira (27), conforme relatado nesta coluna, Roberto Cláudio teve reunião com o presidente do PL, Carmelo Neto, e o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra.

O presidente do PDT se refere a uma declaração do deputado André Fernandes de que o PL teria candidatura própria ao governo do Estado. Desde a eleição municipal de 2024, lideranças de partido como PL, União Brasil e PDT formam um bloco de oposição, que ainda precisa de ajustes.

Além disso, as articulações nacionais, como a possível federação entre União Brasil e PP podem impactar as alianças nos estados.

Futuro do PDT em aberto

Em conversa com esta Coluna, o ex-prefeito confirmou que recebeu convite do União Brasil para se filiar à legenda — já publicamente mencionado pelo presidente estadual do partido, Capitão Wagner. Embora diga não descartar novas conversas, Roberto Cláudio enfatiza que tem concentrado esforços em "trabalhos internos" no PDT.