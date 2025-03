Em meio a debate ambiental, Elmano vai trocar o comando da Semace; veja quem deve assumir

O governador Elmano de Freitas (PT) vai anunciar em breve mais uma mudança em cargos estratégicos do governo. A troca será no comando da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). Esta coluna apurou que o superintendente atual, Carlos Alberto Mendes, vai deixar o cargo. Em substituição a ele, deve assumir o posto o atual presidente da Arce, João Gabriel Rocha.

Carlos Alberto Mendes está no comando da Semace desde 2018 e é servidor de carreira do órgão estadual responsável por avaliar licenciamentos ambientais.

O debate ganhou repercussão com declarações recentes do presidente do Ibama no Ceará, Deodato Ramalho, de descumprimentos sistemáticos de ordens do órgão federal em relação a embargos de empreendimentos e proibição de desmatamento na serra de Guaramiranga. Há casos de multas de R$ 20 milhões na região.