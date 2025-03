PL prioriza Senado em 2026 e sinaliza disposição para negociar candidatura ao Governo

O presidente estadual do PL no Ceará, deputado Carmelo Neto, se reuniu nesta semana com o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), e com o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), para discutir a conjuntura política do Estado. O encontro é mais um sinal do esforço de articulação entre forças da oposição visando a eleição de 2026.

Carmelo Neto afirmou que a prioridade do PL é apresentar candidatura própria ao Senado, mas admitiu que a cabeça de chapa para o Governo do Estado poderá ser negociada com os aliados, incluindo União Brasil, Podemos e até mesmo o PDT — partido que vive um momento de indefinição sobre sua posição no tabuleiro da oposição.

O gesto revela um movimento de aproximação entre legendas que têm atuado de forma fragmentada desde as eleições de 2022, e sinaliza uma tentativa de consolidar uma frente de oposição ao grupo governista no Ceará.

Indefinições nacionais ainda geram impasses

Nacionalmente, os partidos de centro, que flutuam entre o governo Lula e a oposição, estão em articulações para definir posições para 2026. O União Brasil e o PP, por exemplo, ensaiam uma federação. O PDT, ligado à base de Lula, tem membros na oposição ao PT no Ceará. O PSD, nacionalmente, também flutua entre os dois campos.

Todas essas situações podem influir nas composições estaduais, mas por enquanto, tudo é especulação.