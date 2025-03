Prefeito de Barroquinha é cassado duas vezes em primeira instância por irregularidades eleitorais

O município de Barroquinha, no litoral oeste do Ceará, vive um momento de instabilidade após a Justiça Eleitoral cassar, em duas decisões distintas, os diplomas do prefeito Jaime Veras e da vice-prefeita Carmem Lúcia, eleitos em 2024. Ambas as sentenças foram proferidas pelo juiz Allan Augusto do Nascimento, da 108ª Zona Eleitoral, com sede em Chaval.

A curiosidade — e gravidade — do caso está no fato de que o mesmo gestor teve o mandato cassado em duas ações diferentes, revelando uma possível sequência de infrações graves no processo eleitoral. A primeira condenação decorre de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por abuso de poder político e econômico, além do uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha.

Já a segunda decisão, mais recente, trata de um ponto sensível na legislação eleitoral: o uso dos recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Conforme apurado na Representação Especial, a Justiça constatou desvios em recursos que seriam destinados a minorias, em violação às regras de incentivo à representatividade e equidade no processo democrático.

O Ministério Público Eleitoral se manifestou a favor da procedência da ação, reforçando a gravidade dos fatos.

Com as duas decisões, o juiz determinou a realização de novas eleições, mas ainda cabem recursos ao Tribunal Regional Eleitoral.