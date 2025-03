Maracanaú, Itapipoca e Tamboril lideram ranking de novas filiações do PT no interior do Ceará

Com ingressos de novos filiados na casa dos milhares, os diretórios do Partido dos Trabalhadores (PT) dos municípios de Maracanaú, Itapipoca e Tamboril aparecem no pódio de maiores aglutinadores de recém-petistas no interior do Ceará.

Os órgãos partidários municipais ganharam, respectivamente, 4.764, 1.521 e 1.497 membros. As informações constam em documentos internos do partido, obtidos pelo PontoPoder, que mostram o balanço das novas filiações antes do Processo de Eleição Direta (PED) de 2025.

Veja também Inácio Aguiar O papel de Chagas Vieira no tabuleiro eleitoral governista de 2026 Wagner Mendes Campo de Esquerda decide disputar direção do PT e espera diálogo com Elmano e Evandro: 'a gente quer a unidade'

Além dos diretórios de municipalidades cearenses que ocupam as três primeiras posições no ranking de filiações, os de Icó (com 1.425 filiados), de Pedra Branca (com 1.349) e de Crato (com 1.044) também chamam atenção pelo volume de novos filiados. Todos estão na casa dos milhares.

Os dados contidos nos documentos consultados pela reportagem consideram as filiações realizadas até fevereiro de 2025 e o mês de outubro de 2024 como parâmetro de comparação. O período em questão contempla a Campanha Nacional de Filiação, divulgada pelo PT em dezembro.

A percentagem mostra informações importantes sobre o “inchaço” da sigla nestas localidades. O diretório de Pedra Branca, no Sertão Central, registrou um índice de 298,4% de aumento no quadro. Já o de Icó, na região do Centro Sul, teve 270,2% de crescimento.

Com percentuais inferiores, mas ainda expressivos, aparecem as demais divisões municipais listadas. Em Maracanaú o PT teve 98,9% de crescimento, Tamboril 97,6%, Itapipoca 70,6% e Crato 50,2%.

Os partidários também representam fatias relevantes da população de cada uma das cidades, quando os dados do PT são cruzados com os do último Censo Demográfico, realizado em 2022. Para se ter uma ideia, agora os petistas, em Tamboril, representam 6% da população. Representam 3% dos habitantes de Pedra Branca e 2,2% dos de Icó.

Ceará em destaque

Em todo o país, foram contabilizadas 341.315 conversões no período. No estado do Ceará, o aumento foi de 39.373 filiações. O ganho cearense certifica o Diretório Estadual como o segundo maior agregador, perdendo somente para o PT do estado do Rio de Janeiro, que filiou 82.832 pessoas.

Todos os filiados até 28 de fevereiro poderão votar no PED 2025, conforme resolução de calendário e diretrizes aprovada pelo Diretório Nacional do PT no fim do ano passado. O processo eleitoral será realizado em 6 de julho de 2025 e, até lá, os pedidos de filiações podem sofrer impugnações.

Dos diretórios que mais agregaram no interior do Ceará, apenas Icó e Crato registraram impugnações de pedidos de filiação pelas instâncias municipais. Nestes locais, foram impugnadas, respectivamente, 1 e 6 solicitações.

Um ofício, encaminhado no início de março pela Secretaria Nacional de Organização do PT para análise das secretarias estaduais, listou cada caso de impugnação. Outros pedidos puderam ser apresentados até 15 de março, segundo o comunicado.

Petistas criticam filiações

No último dia 18 de março, em conversa com a reportagem, a vereadora de Fortaleza, Mari Lacerda, integrante do chamado Campo de Esquerda, liderado pela deputada federal Luizianne Lins, falou sobre a atenção de correntes internas do seu partido por conta do número alto de solicitações de ingresso.

“A gente tem uma preocupação com o tamanho do número de filiações que foram feitas, essa não é uma preocupação só nossa do Campo de Esquerda, mas é de outros grupos, como a Articulação de Esquerda e O Trabalho, que inclusive entraram com um recurso nacionalmente sobre o volume das filiações”, frisou a parlamentar.

Já o atual superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Ceará, Deodato Ramalho — também do agrupamento do Campo de Esquerda —, considerou a filiação massiva de pessoas como uma “anomalia”.

Em contato com o PontoPoder, ainda no dia 18, ele disse que houve, no estado, uma “mobilização de agentes políticos de fora do PT”. O chefe do órgão ambiental, entretanto, não mencionou quem seriam tais pessoas. Ao ser indagado sobre a existência de recursos ao Diretório Nacional, Ramalho afirmou que não tinha conhecimento disso.

>> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil.

Dirigentes naturalizam aumento

Indagado sobre as críticas endereçadas ao Diretório Estadual, o presidente do PT Ceará, Antonio Alves Filho, o Conin, relacionou a entrada volumosa de correligionários com o bom momento que a agremiação vive.

“Essas filiações são resultados de um crescimento político, eleitoral e militante do PT no Ceará nas eleições de 2024. A militância, inicialmente apenas eleitoral, que se engajou nas campanhas de nossos candidatos, pode conhecer melhor, conviver com o PT e com suas lideranças e assumir uma posição de engajamento na vida partidárias se filiando ao partido”, disse o dirigente.

De acordo com o entrevistado, o crescimento deve ser considerado como “um avanço”, porque, nas palavras dele, “é uma grande oportunidade de formação política e ideológica” com os “novos companheiros”.

O presidente do PT Ceará citou as vitórias de correligionários nos colégios eleitorais onde os diretórios conseguiram filiar quadros na casa dos milhares. Em todos os relacionados, o Partido dos Trabalhadores elegeu um representante para a prefeitura — seja encabeçando a chapa ou na posição de vice — e mais que duas pessoas para cadeiras nas Casas Legislativas.

Conin alegou ainda que o PT “sempre se proclamou um partido de quadros e de massas”. “Esse é o segredo da nossa força. Das nossas vitórias e da nossa resiliência nos momentos difíceis”, descreveu.

Segundo o político, a legenda deveria ter feito mais filiações. “Infelizmente em alguns municípios onde alcançamos importantes vitórias eleitorais ainda teremos que trabalhar o fortalecimento do partido como protagonista partidário na cidade”, considerou.

A versão é semelhante a do deputado estadual Guilherme Sampaio, presidente do PT Fortaleza e líder do Governo Elmano na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). Ao que destacou o legislador e dirigente, durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 19 de março, “o PT segue sendo o partido mais popular” do Brasil.

“Aumentamos muito o número de prefeitos no estado. É natural que quando isso acontece, quando alcançamos vitórias eleitorais, e também quando a gente tem um desafio muito forte como atualmente, que é enfrentar o bolsonarismo no país, haja uma adesão grande de filiados”, frisou.

Sampaio disse que filiações inadequadas são “fatos pontuais” e, quando acontecem, “são apurados na direção do partido”. “Quando se verifica que há alguma irregularidade, essas filiações não são aceitas. Mas isso é uma coisa ínfima diante da capacidade de atração do Partido dos Trabalhadores”, finalizou.

Veja também Inácio Aguiar Lula em Fortaleza: de camisa vermelha, presidente critica Bolsonaro e mostra fôlego à reeleição em 2026 PontoPoder Camilo Santana cita pré-candidatos ao Senado em sua base política para 2026: 'Vamos discutir isso'

O PontoPoder procurou o Diretório Nacional do PT, através da Secretaria Nacional de Comunicação do PT, chefiada pelo deputado federal Jilmar Tatto, com o intuito de obter uma manifestação sobre o aumento expressivo de filiações e os recursos alegados. Não houve resposta até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado caso haja uma devolutiva.