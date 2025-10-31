Câmera de segurança de um dos locais flagrou a ação do jovem, que confessou ter contato com a ajuda de outras duas pessoas
A violência sexual acontecia quando a mãe da vítima não estava próximo
Pneus foram queimados em via pública
Ofensiva cumpre 49 mandados judiciais em seis municípios, além da Capital
Há vagas para candidatos de nível médio e superior
O órgão solicitou dados à gestão após ser divulgado edital de concurso público com apenas 50 vagas
Para cargos de nível médio as inscrições têm o valor de R$ 120,00; para superior, o valor é R$ 150,00
Projetos fazem parte da nova etapa do Projeto São José
Jovens foram autuados por direção perigosa em sepultamento de suspeito de assalto que foi morto pela polícia em confronto no último sábado (3)
O veículo em que ambos estavam contava com uma queixa de roubo, e foi recuperado a cerca de 200 km de distância do local do crime inicial