Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Colagem mostra, à esquerda, homem preso pela Força Tática da Polícia Militar suspeito de furtar equipamentos de empresas de provedores de internet e, à direita, objetos furtados em ações criminosas em Icó e de Iguatu

Segurança

Homem é preso suspeito de furtar equipamentos de provedores de internet no Interior do Ceará

Câmera de segurança de um dos locais flagrou a ação do jovem, que confessou ter contato com a ajuda de outras duas pessoas

Carol Melo 18 de Agosto de 2025
Imagem mostra jovem encolhida em sofrimento, sentada em sofá, ilustrando adolescente de 13 anos estuprada e engravidada por cunhado no Ceará

Segurança

Homem condenado por estuprar e engravidar cunhada adolescente é preso em Icó

A violência sexual acontecia quando a mãe da vítima não estava próximo

Carol Melo 12 de Agosto de 2025
Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar fogo em pneus colados em via pública

Ceará

BR-116 tem trecho liberado após protesto pela instalação de fotossensor em Icó

Pneus foram queimados em via pública

Redação 02 de Agosto de 2025
Policiais civis

Segurança

Operação da Polícia Civil prende '02' do CV no Interior do Ceará e mais 22 pessoas

Ofensiva cumpre 49 mandados judiciais em seis municípios, além da Capital

Redação 24 de Junho de 2025
Concurseiro durante prova. Ceará tem vagas abertas para nível médio e superior

Papo Carreira

Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (23)

Há vagas para candidatos de nível médio e superior

Redação 23 de Junho de 2025
Fachada do Ministério Público do Ceará

PontoPoder

MPCE questiona Prefeitura de Icó sobre quantidade de vagas ofertadas em concurso público

O órgão solicitou dados à gestão após ser divulgado edital de concurso público com apenas 50 vagas

Luana Severo 07 de Junho de 2025
Cidade de Icó

Papo Carreira

Prefeitura de Icó anuncia concursos com 85 vagas e salários de R$ 1,5 mil a R$ 6 mil

Para cargos de nível médio as inscrições têm o valor de R$ 120,00; para superior, o valor é R$ 150,00

Bergson Araujo Costa 04 de Junho de 2025
Governador Elmano de Freitas ao lado de deputados e secretários em assinatura de ordem de serviço

Ceará

Ceará investe R$ 22,5 milhões para construção de sistema de abastecimento em 11 municípios

Projetos fazem parte da nova etapa do Projeto São José

João Lima Neto 04 de Junho de 2025
montagem de fotos de rolezinho durante cortejo de velório em Icó, no Ceará

Segurança

Três homens são presos por empinar motos durante cortejo de velório em Icó; veja vídeo

Jovens foram autuados por direção perigosa em sepultamento de suspeito de assalto que foi morto pela polícia em confronto no último sábado (3)

Redação 06 de Maio de 2025
Delegacia Regional de Quixadá

Segurança

Dois homens suspeitos de roubo são mortos em confronto com a PM em Morada Nova

O veículo em que ambos estavam contava com uma queixa de roubo, e foi recuperado a cerca de 200 km de distância do local do crime inicial

Redação 04 de Maio de 2025
1 2 3