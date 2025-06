Operação da Polícia Civil prende '02' do CV no Interior do Ceará e mais 22 pessoas

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) prendeu, na manhã desta terça-feira (24), um comerciante de Icó, no interior do Estado, apontado como um dos líderes da facção Comando Vermelho (CV) na região.

Conforme apuração da TV Verdes Mares Cariri, o comerciante de 42 anos seria o "02" do grupo criminoso. Ele foi alvo da Operação Apófis, que visa desarticular grupos criminosos envolvidos com tráfico de drogas, exploração do jogo do bicho, roubos, extorsões e homicídios nos municípios de Icó e Orós.

Além do comerciante, outras 22 pessoas foram presas na ofensiva, que segue em andamento nesta terça.

Ordens judiciais

A ação visa cumprir 49 mandados judiciais, entre prisões preventivas e de buscas e apreensões. O cumprimento das ordens judiciais acontece nos municípios de Icó, Orós, Iguatu, Juazeiro do Norte, Horizonte, Maracanaú e Fortaleza.

A PC-CE também apreendeu 21 armas de fogo, 23 aparelhos celulares, além de notebooks, munições, e mais de R$ 12 mil em dinheiro.