Válvula dispersora formando véu de noiva de água em Orós, no açude Orós

Ceará

Válvula dispersora do 'véu de noiva' do Açude Orós é reativada em nova fase de obra; veja vídeo

Segunda maior barragem do Brasil passa por intervenções de modernização e recuperação, que vão beneficiar mais de 69 mil pessoas no Interior do Ceará

Matheus Facundo 17 de Julho de 2025
Policiais civis

Segurança

Operação da Polícia Civil prende '02' do CV no Interior do Ceará e mais 22 pessoas

Ofensiva cumpre 49 mandados judiciais em seis municípios, além da Capital

Redação 24 de Junho de 2025
Válvula dispersora do Açude Orós

Ceará

Válvula dispersora responsável pelo 'véu de noiva'do Açude Orós é retirada para modernização

As obras devem ser concluídos no fim do segundo semestre de 2025

Redação 20 de Junho de 2025
Imagem é uma montagem: à esquerda, quatro homens atravessam, em um carro branco com caçamba, a barragem do Açude Orós ; à direita é uma imagem nítida e vibrante vista de cima da barragem do Açude Orós, antes de o açude voltar a sangrar.

Ceará

Homens que trafegavam pela barragem do açude Orós são funcionários da obra, diz empresa

Cogerh reforça que o tráfego de veículos no local não é autorizado

Redação 07 de Junho de 2025
Homens de carro sobre barragem do açude Orós

Ceará

Homens passeiam de carro sobre barragem do açude Orós, no Ceará; veja vídeo

A Cogerh, em nota ao Diário do Nordeste, afirmou que não é permitido o tráfego de veículos no local

Bergson Araujo Costa 05 de Junho de 2025
Mulher em pé, em casa, usando uma blusa com a foto dos pais. Ao redor dela, tem uma parede onde há porta-retratos com fotos de família

Ceará

De mágoa a terra prometida: moradora de Orós lembra como família deu novo sentido à memória do açude

Gabriela Custódio 06 de Maio de 2025
Pessoas tomando banho na área da válvula dispersora do Orós

Ceará

Águas do Açude Orós podem viajar quilômetros e chegar à população de Fortaleza e cidade da Paraíba

Gabriela Custódio 05 de Maio de 2025
Paisagem do açude Orós ao pôr-do-sol

Ceará

Segundo maior açude do Ceará, Orós molda sustento, identidade e turismo há mais de 60 anos

Gabriela Custódio 04 de Maio de 2025
Vista lateral do sangradouro do açude Orós, cheio em abril de 2025

Ceará

Açude Orós, que sangrou após 14 anos, também envia água ao Castanhão; veja como ocorre

Mais de 100 km separam os dois principais responsáveis pelo abastecimento do Ceará

Nicolas Paulino 29 de Abril de 2025
Imagem de uma grande válvula jorrando água, formando o que se chama de véu de noiva do Orós

Ceará

Para que serve a válvula do açude Orós, que cria seu ‘véu de noiva’?

Água jorrando de cano gigante forma atração turística na região do açude, que voltou a sangrar após 14 anos

Nicolas Paulino 28 de Abril de 2025
