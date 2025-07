Válvula dispersora do 'véu de noiva' do Açude Orós é reativada em nova fase de obra; veja vídeo

A válvula dispersora que forma o "véu de noiva" do Açude Orós foi reativada nessa quarta-feira (16), em nova fase das obras da barragem. A reestruturação da barragem vai beneficiar diretamente mais de 69 mil pessoas nos municípios de Orós, Jaguaribe e Quixelô.

O evento foi realizado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Nacional (MIDR), liderado pelo ministro Waldez Góes, que também estará na visita presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva em trecho da Transnordestina nesta sexta-feira (18).

O equipamento foi retirado no dia 20 de junho, para as obras de modernização. Desde maio, a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh) do Ceará já havia avisado da suspensão temporária do fornecimento de água na Barragem Orós, por conta da execução de serviços hidromecânicos.

"Acionamos hoje a bomba para retomar as atividades do Açude Orós, o segundo maior do Brasil. Essa obra traz modernização, segurança e automação para garantir o funcionamento eficiente de uma infraestrutura vital para a segurança hídrica do Ceará. O Caminho das Águas é desenvolvimento chegando com segurança hídrica, mobilidade, crédito, saúde e educação", pontuou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Mais da metade das obras concluídas

Conforme o Ministério, as obras do Açude Orós estão 55,48% concluídas. O investimento foi de mais de R$ 16 milhões, em uma estrutura que tem sido recuperada e modernizada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS).

A barragem é a segunda maior do Brasil e tem capacidade de 2,1 bilhões de metros cúbicos de água.

No evento, a prefeita de Orós, Tereza Cristina Alves Pequeno, destacou a relevância das intervenções: "Recebemos com alegria essa obra que simboliza o compromisso com a vida, com a dignidade e com o futuro da nossa região. A água que jorra aqui representa esperança, desenvolvimento e tranquilidade para inúmeras famílias”.