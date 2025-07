Machismo, transfobia e gordofobia: PDF vazado traz mensagens ‘maldosas’ de membros de grupo de corrida

Um arquivo PDF de 37 páginas viralizou entre grupos de corrida de Fortaleza, desde a tarde da última terça-feira (15). O motivo? O documento reúne uma conversa de Whatsapp vazada entre quatro amigos - três homens e uma mulher - fazendo uma série de comentários negativos sobre corpos e atitudes de influenciadores, clientes, funcionários e membros de outras assessorias esportivas que atuam na Avenida Beira-Mar.

As quatro pessoas envolvidas na polêmica são o dono de uma das principais assessorias de corrida de Fortaleza e de uma academia, uma triatleta amadora e dois médicos - esses três últimos alunos do primeiro. As conversas expostas, mantidas em contextos por vezes machistas, transfóbicos ou gordofóbicos, datam de dezembro de 2024 a junho deste ano.

O texto do relatório revela “fofocas, comentários maldosos e que faltam respeito com muitas pessoas, inclusive com fotos e áudios”. Na conversa, há prints de diversos atletas amadores, mulheres e homens, que são alvo de ataques sobretudo quanto à aparência física ou ao desempenho atlético.

Entre as mensagens, também estão feedbacks de alunos do treinador e pacientes dos médicos, que eram encaminhadas ao grupo e logo se tornavam motivo de piada. Palavrões e expressões de baixo calão eram rotina nas respostas dos membros, com dezenas de citações ao órgão sexual masculino.

“Falta ética, respeito, caráter e pudor”, resume a pessoa anônima que organizou o documento, que ressalta que as 37 páginas são apenas “uma amostra” e que o arquivo completo tem mais de 3 mil itens, entre fotos, vídeos, prints e áudios.

Legenda: Mensagem com teor gordofóbico postado em grupo de mensagens Foto: Reprodução

Além dos ataques a pessoas, os membros falaram negativamente de marcas que patrocinam a própria assessoria esportiva, tecendo críticas sobre a eficácia de alguns produtos e a seus representantes comerciais.

O pico de compartilhamentos do PDF ocorreu na noite de terça. Na manhã desta quarta (16), o assunto dominava rodas de conversa após treinos de corrida na Beira-Mar. O material também rendeu tanto repercussões em grupos de outras assessorias, com muitos membros indignados com os termos utilizados, quanto memes.

Termos pejorativos

“Parece um elefante num velocípede”. “Traveco”. “Aquele aluno mongoloide”. “Fala igual um pedreiro”. “O peito parece um pão de hambúrguer”. Esses são alguns exemplos de palavras e expressões mencionadas pelos integrantes do grupo, em referência a atletas amadores de corrida e triatlo da cidade.

Um nutricionista tachado como “idiota” e “cheirador de pó” pelos integrantes postou um vídeo lamentando o caso. “Fico triste porque eram quatro pessoas por quem eu tinha admiração, me inspirava muito. Mas acontece que às vezes a gente se decepciona mesmo”, disse.

Segundo ele, uma dessas pessoas participou de um momento íntimo da família em fevereiro deste ano, quando houve o falecimento da avó. “Eu chorei ao lado dessa pessoa”, lembra. O nutricionista disse que bloqueou os quatro nas redes sociais. “Vida que segue”.

Outro médico mencionado na conversa postou uma “indireta”. Com uma foto correndo, escreveu: “Não tá fácil a vida de quem não gosta de mim”.

Legenda: Mensagem publicada no grupo mencionando uma pessoa gaga Foto: Reprodução

Resposta de triatleta

Em nota publicada no Instagram, na manhã desta quarta-feira (16), a mulher triatleta se desculpa pelas mensagens, feitas em conversas privadas, segundo ela reveladas “sem consentimento”, “fora de contexto” e “com manipulação de dados”, causando “desconforto e decepção” para as pessoas mencionadas.

Ela reconheceu a responsabilidade pelos próprios comentários, lamentou ter ofendido alguém e afirmou que segue buscando “ser alguém melhor, aprender com os erros e agir sempre com respeito e responsabilidade, dentro e fora das redes”.

“Quero me posicionar com total transparência e responsabilidade. Reconheço que, em meio a conversas informais e privadas, houve comentários que não refletem o modo como me esforço para ser e agir no meu dia a dia. Independentemente do contexto ou da intenção, entendo que palavras têm peso e impacto, e lamento profundamente se contribuí para ferir ou desrespeitar alguém”, declarou.

O Diário do Nordeste também entrou em contato com os outros três homens envolvidos, para saber se gostariam de enviar algum posicionamento sobre o caso, já que as conversas eram particulares, e como responderiam às pessoas mencionadas no conteúdo. No entanto, não houve retorno até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.

Legenda: Treinador fala de abordagem de cliente Foto: Reprodução

Implicações jurídicas

A reportagem também conversou com o advogado Thiago Vasconcelos, pós-graduado na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com ênfase em Direito Digital, para entender as possíveis implicações do vazamento.

Segundo o especialista, embora os comentários registrados no grupo sejam graves e mereçam reprovação social e jurídica, a responsabilização pelas violações legais pode atingir todos os envolvidos: quem ofendeu, quem vazou o conteúdo originalmente e quem compartilhou com o público.

Ele aponta que, além do conteúdo ofensivo, a forma como a conversa foi extraída e divulgada levanta “sérios questionamentos jurídicos”.

Caso tenha havido acesso indevido ao dispositivo ou compartilhamento sem consentimento, essa conduta pode configurar crime, conforme previsto no Código Penal, além de ser um incidente de segurança da informação.

Quem pode ser responsabilizado?

A LGPD protege qualquer dado que identifique uma pessoa, como nome, imagem, mensagens privadas e informações de saúde. No caso do vazamento, a Lei pode ter sido violada em vários pontos, segundo o advogado:

Quem ofendeu ou expôs dados no grupo do treinador: por uso ilegal de informações, danos morais e possíveis infrações penais, como injúria discriminatória, assédio moral coletivo ou bullying digital;

Quem divulgou publicamente o conteúdo: se não tiver respaldo legal ou interesse público claro, pode responder por violação à LGPD e divulgação indevida;

Quem vazou as conversas: por quebra de sigilo, incidente de segurança e possível crime digital.

Além das sanções da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), os envolvidos podem ser responsabilizados por conselhos profissionais, órgãos de classe ou autoridades civis e criminais.

Liberdade de expressão?

O princípio da liberdade de expressão existe, mas não autoriza a exposição de dados pessoais nem ataques discriminatórios. Vasconcelos explica que, se a divulgação tiver interesse público legítimo, pode ser juridicamente aceita.

Fora disso, há risco real de responsabilização legal, especialmente se terceiros foram expostos sem qualquer relação com os fatos.

A liberdade de expressão não elimina o dever de respeitar a privacidade alheia, sobretudo quando o conteúdo expõe terceiros sem consentimento ou finalidade legal clara. Thiago Vasconcelos Advogado especialista em Proteção de Dados

O advogado ressalta que a análise foi elaborada com base exclusivamente no material divulgado publicamente. “Novos fatos, provas ou manifestações das partes podem alterar o enquadramento legal, inclusive revelando outras sanções e consequências em ramos do Direito civil, penal, consumerista ou ético-profissional”, declara.

‘Não é terra sem lei’

A advogada Thaís Marinho, presidente da Comissão sobre a LGPD da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE), endossa que a internet e os grupos de mensagens “não são terra sem lei”.

Embora grupos de WhatsApp, ainda que compostos por várias pessoas, sejam considerados ambientes de comunicação privada e estejam protegidos por garantias constitucionais, no caso concreto, observou-se que o conteúdo das conversas contém ofensas e comentários discriminatórios dirigidos a terceiros

“Essas manifestações não estão protegidas pela liberdade de expressão, pois extrapolam qualquer exercício legítimo desse direito. A legislação brasileira é clara ao coibir a prática de crimes contra a honra e a discriminação baseada em gênero, orientação sexual ou aparência física”, ressalta Thaís Marinho.

Portanto, reforça, os autores das mensagens ofensivas podem ser responsabilizados civil e criminalmente, além de responderem por ações indenizatórias por danos morais, caso as vítimas assim decidam.

Porém, ao exportar e divulgar o conteúdo completo do grupo, a pessoa que vazou as mensagens também incorre em responsabilidade jurídica porque violou o direito à privacidade dos demais membros, “independentemente do teor das mensagens”, ainda com a intenção de “denunciar condutas moralmente reprováveis”.

“A liberdade de expressão encontra limites na dignidade da pessoa humana, e o combate a condutas ilícitas deve sempre ocorrer pelos meios legais adequados, respeitando o devido processo legal e os direitos de todos os envolvidos”, conclui a especialista em Privacidade e Proteção de Dados.