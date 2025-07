'Pratinho' entra na nova merenda da rede municipal de Fortaleza, e professores serão contemplados

A partir de 1º de agosto, entra em vigor nas escolas municipais de Fortaleza um plano de melhorias nutricionais, que levará à merenda escolar todas as sextas-feiras o tradicional pratinho junino, com arroz branco, creme de galinha, legumes cozidos e farofa. Uma das novidades é também a inclusão de professores e servidores, mesmo os terceirizados, na merenda, sem perda do direito ao vale-alimentação, segundo anunciado pela Prefeitura de Fortaleza nesta terça-feira (15).

Será feito um aporte complementar da Prefeitura para que a expansão da merenda seja realizada de forma "responsável e planejada", conforme a gestão municipal.

"Embora o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) seja voltado exclusivamente para os estudantes, a gestão municipal realizará um aporte complementar de recursos próprios, o que possibilita essa expansão de forma responsável e planejada", indicou a Prefeitura.

O novo programa nutricional foi anunciado pelo prefeito Evandro Leitão ao lado do secretário da Educação, Idilvan Alencar. Haverá proteínas diariamente no cardápio.

“Além do pratinho, o novo cardápio terá outros elementos da gastronomia regional, como baião de dois, farofa de ovos e cuscuz com carne. É um importante ganho para a nutrição das nossas crianças e tudo com base nas recomendações do Programa Nacional de Alimentação Escolar”, pontuou o prefeito Evandro Leitão.

Conforme Idilvan Alencar, a melhoria do cardápio e a inclusão dos professores e servidores representa um "investimento com retorno positivo", pois “a atual gestão da Prefeitura reforça o compromisso com o bem-estar dos profissionais da educação, com o aprendizado das crianças e com a valorização do ambiente escolar como um todo”.

O que terá na nova merenda escolar?

Segunda-feira

Baião de dois com farofa de ovos e salada crua

Terça-feira

Macarronada com frango e milho-verde, além de frutas na sobremesa

Quarta-feira

Refeição repetida de um dos dias (escolas poderão escolher a partir de setembro)

Quinta-feira

Cuscuz com carne e legumes

Sexta-feira

Pratinho, com arroz branco, creme de galinha, legumes cozidos e farofa

Cultura alimentar

Os cardápios escolares foram feitos pela equipe de nutrição da Célula de Alimentação Escolar a Secretaria Municipal de Educação (SME), "que considera a cultura alimentar da região, as necessidades nutricionais de cada faixa etária, o tempo de permanência na escola, a diversidade de preparações, texturas e sabores, além da aceitação dos pratos pelos estudantes e possíveis necessidades alimentares específicas".

"Os gêneros alimentícios utilizados nas refeições seguem um rigoroso padrão de qualidade, desde a compra até o preparo nas unidades escolares. Os cardápios incluem todos os grupos de alimentos, como frutas e verduras, para garantir refeições saudáveis e equilibradas. Também há a inclusão de produtos da agricultura familiar do Ceará, o que reforça a segurança alimentar e nutricional dos estudantes", indica a Prefeitura.