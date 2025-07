Kitesurfista que velejava de Trairi à Praia da Baleia morre ao bater cabeça contra pedra

Um homem de 51 anos morreu na última sexta-feira (11) enquanto velejava de Trairi à Praia da Baleia, em Itapipoca, no Interior do Ceará. Tiago Gurgel era praticante de kitesurf. Ele sofreu um traumatismo craniano grave ao colidir com uma rocha parcialmente encoberta pela maré.

Segundo a Prefeitura de Itapipoca, o esportista velejava pelo litoral cearense de maneira "independente". "Não há registros de hospedagem, contato com escolinha ou eventos formais na cidade", informou a gestão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a prestar os primeiros socorros à vítima, mas Tiago foi a óbito ainda na praia.

Investigação

O caso é investigado pela Polícia Civil, com suporte do Samu, do Corpo de Bombeiros e de peritos técnicos.

O inquérito está a cargo da Delegacia de Itapipoca, que ainda aguarda o laudo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) para detalhar a causa da morte do kitesurfista.