Imagem mostra assalto a mototaxistas em Itapipoca.

Segurança

Mototaxistas têm motos roubadas após corrida em Itapipoca, no Ceará

Criminosos se passaram por passageiros.

Redação 24 de Outubro de 2025
A foto mostra a estudante Nara Kércia de Sousa, morta aos 20 anos, em Itapipoca, no Interior do Ceará.

Segurança

Jovem de 20 anos é morta e namorado fica ferido em ataque criminoso em Itapipoca

Nara Kércia de Sousa era estudante e e não tinha passagem pela Polícia.

Redação 19 de Outubro de 2025
Fachada da Delegacia Regional de Itapipoca.

Segurança

Casal é morto em duplo homicídio em Itapipoca, interior do Ceará

Crime foi registrado na manhã de sábado (4)

Redação 05 de Outubro de 2025
Foto que contém montagens de homens em uma moto efetuando disparos em tentativa de chacina em Itapipoca

Segurança

3ª tentativa de chacina em 48h no CE deixa um morto e cinco feridos em Itapipoca

Juazeiro do Norte e Sobral já haviam registrado episódios de violência do tipo e o último caso aconteceu no município de Itapipoca, na madrugada deste domingo (21)

Redação 21 de Setembro de 2025
Esferas coloridas de loteria com números, dentro de um globo transparente de sorteio.

PontoPoder

'Bet municipal': ao menos 12 prefeituras do Ceará criam loterias próprias em meio à incerteza no STF

O Supremo analisa mais uma ADPF que questiona a legalidade e constitucionalidade das loterias municipais

Ingrid Campos 08 de Setembro de 2025
Reunião formal em uma sala de conferência com 16 pessoas sentadas ao redor de uma mesa retangular de madeira, entre gestores municipais e representantes da União. Todos estão vestidos formalmente, com ternos, gravatas e roupas sociais. Há documentos, copos de água, xícaras de café, celulares e um teclado sobre a mesa. Ao fundo, há uma parede com painéis de madeira e outra com vidro escuro. A atmosfera é séria e profissional, sugerindo um encontro institucional ou governamental.

PontoPoder

Prefeitos do Ceará miram cooperação com a China em articulação com o Governo Federal; veja cidades

A articulação busca não só estreitar laços econômicos, mas também atrair capital de conhecimento, com investimentos em ciência, tecnologia e inovação

Ingrid Campos 11 de Agosto de 2025
Mulheres de costas durante as aulas do projeto

Opinião

Ceará cria 1º auxílio econômico do Brasil para mulheres vítimas de violência empreenderem

Projeto já chegou em 10 cidades cearenses

Foto frontal Bruna Damasceno
Bruna Damasceno 16 de Julho de 2025
Praia da Baleia em Itapipoca

Ceará

Kitesurfista que velejava de Trairi à Praia da Baleia morre ao bater cabeça contra pedra

Tiago Gurgel chegou a ser atendido pelo Samu, mas morreu ainda na praia

Luana Severo e Carol Melo 15 de Julho de 2025
Print de vídeo feito após a morte de homem em surto em ação da Polícia Militar em Itapipoca

Segurança

Homem em surto psicótico e armado com faca é morto em ação da Polícia Militar em Itapipoca

A Corporação afirma que 'reagiu à injusta agressão'. Familiares do homem reclamaram de uma suposta abordagem policial desproporcional

Redação 06 de Julho de 2025
Imagem mostra Francisco Alberto em pé segurando um microfone, aparentemente discursando em um evento. Ele veste camisa polo branca e calça cinza. Ao fundo, há uma decoração colorida com tecidos em tons de rosa, roxo, verde e laranja, além de um grande círculo com as letras

PontoPoder

Nunes Marques cassa decisão que mantinha Francisco Alberto como presidente da Câmara de Itapipoca

Ministro determinou que outra decisão seja proferida em conformidade com entendimento do STF sobre recondução de mesas diretoras

Ingrid Campos 01 de Julho de 2025
