Mototaxistas têm motos roubadas após corrida em Itapipoca, no Ceará

Três mototaxistas foram assaltados por criminosos que se passaram por passageiros, na manhã desta sexta-feira (24), em Itapipoca, no Interior do Ceará. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança e mostra quando as vítimas chegam ao destino solicitado, no bairro Urbano Teixeira Barbosa, trazendo os suspeitos: dois homens e uma mulher. Após desembarcarem, o trio anuncia o assalto e foge em seguida com duas motocicletas. As vítimas registraram Boletim de Ocorrência, e o crime é investigado pela Delegacia Regional de Itapipoca. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que policiais militares realizam diligências para identificar e capturar os suspeitos.