Cidade do Ceará registra a 5ª melhor taxa de investimento do País

Estudo coloca a mesma cidade em 1º lugar do Nordeste.

Escrito por
Paloma Vargas paloma.vargas@svm.com.br
Negócios
Vista parcial da praça da Igreja Matriz de Itapipoca, no Ceará.
Legenda: Itapipoca, no resultado geral do Ranking de Competitividade dos Municípios está em 313ª posição, de um total de 418.
Foto: Aroldo Mendonça/Prefeitura de Itapipoca.

O Ceará tem a única cidade do Nordeste entre as cinco com a melhor taxa de investimento do País. Itapipoca se destaca com uma taxa de cerca de 26% em 2025. O município evoluiu de 8,9% de investimento em 2020 para o melhor resultado no Estado e na região este ano.

Os dados são do Centro de Liderança Pública (CLP), que desenvolve estudos sobre o setor público.

A avaliação da taxa de investimentos leva em conta o quanto das receitas da cidade está sendo alocado para investimentos. A primeira cidade no Brasil neste indicador é Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, seguida por Santa Luzia, em Minas Gerais, Serra, no Espírito Santo, e Canaã dos Carajás, no Pará.

O indicador fica no pilar "Sustentabilidade Fiscal" do Ranking de Competitividade do CLP. Na nota geral do pilar, Itapipoca está na 108ª posição no Brasil.

Em relação a 2023, Itapipoca subiu 113 posições no ranking de taxa de investimento. A cidade, porém, no ranking geral de competitividade, aparece na 313ª posição, tendo bom desempenho também nos pilares de acesso à educação (35º) e acesso à saúde (47º).

A pesquisa avalia 418 municípios do Brasil. O número representa cerca de 60% da população do País, com base nos municípios com população acima de 80 mil habitantes, de acordo com a estimativa populacional do IBGE para o ano de 2024.

No Ceará, foram 16 municípios analisados. Nesse contexto de taxa de investimento, o segundo da lista é Sobral (14,85%), figurando na 52ª posição. Fortaleza (11,35%) é a 5ª no Estado e a 112ª no Brasil. Já Eusébio (2,95%) registra o pior desempenho, sendo o último município dos 16 do Ceará e o 379º do País.

Percentual de investimento dos municípios do CE

  1. Itapipoca: 25,99%
  2. Sobral: 14,85%
  3. Aquiraz: 13,99%
  4. Maracanaú: 12,93%
  5. Fortaleza: 11,35%
  6. Tianguá: 11,34%
  7. Crato: 10,62%
  8. Barbalha: 10,37%
  9. Iguatu: 10,17%
  10. Caucaia: 9,05%
  11. Pacatuba: 8,97%
  12. Quixeramobim: 7,12%
  13. Quixadá: 6,7%
  14. Juazeiro do Norte: 6,56%
  15. Maranguape: 5,91%
  16. Eusébio: 2,95%

O que está por trás do resultado positivo?

Conforme o coordenador de Inteligência Técnica do CLP, Pedro Trippi, o que explica a quinta colocação de Itapipoca no indicador de taxa de investimentos é a destinação de mais de um quarto da receita bruta do município para essa área.

“Desde que o ranking foi lançado, em 2020, a cidade nunca havia apresentado um nível de investimentos tão elevado. Porém, vale lembrar que, nas edições de 2021 e 2022, Itapipoca também ocupou boas posições nesse indicador, o que mostra que historicamente o município mantém investimentos elevados”, afirma Trippi.

O especialista destaca que uma alta taxa de investimentos é essencial para fortalecer políticas públicas e a infraestrutura local. “Isso é importante tanto para a oferta de serviços públicos à população quanto para a atração de investimentos privados”, observa.

Trippi reforça, porém, que é estratégico para os municípios manter boas taxas de investimento desde que haja responsabilidade fiscal. “Ou seja, é preciso preservar bons índices nos recursos destinados a outros pilares, como saúde e educação, que fazem parte de outros indicadores orçamentários do ranking”, lembra.

Evolução do percentual de investimentos de Itapipoca

  • 2020: 8,90%
  • 2021: 14,46%
  • 2022: 10,31%
  • 2023: 11,03%
  • 2024: 10,09%
  • 2025: 25,99%

Como está a cidade em outros pilares

O especialista do CLP afirma que, de modo geral, Itapipoca apresenta pontos fortes em outros pilares, como acesso à educação e acesso à saúde, nos quais o município tem bom desempenho.

“O pilar de acesso à educação reúne diversos indicadores ligados à oferta educacional no município, como taxas líquidas de matrícula, frequência escolar e integralidade da educação. Nesse pilar, Itapipoca ocupa a 35ª colocação entre os 418 municípios avaliados.”

Na área da saúde, em que o município aparece na 47ª posição nacional, são considerados dados como nível de cobertura vacinal, qualidade do atendimento pré-natal e cobertura da atenção primária, entre outros.

Sobre os desafios que Itapipoca ainda precisa enfrentar, apontados no Ranking de Competitividade, Trippi destaca os temas de saneamento básico (395ª posição) e segurança pública (321ª posição). No caso da segurança, ele lembra que se trata de um desafio estadual que acaba se refletindo nas cidades analisadas.

Perfil econômico é de serviços, indústria e agropecuária

Itapipoca apresenta o 12º maior PIB do Ceará, aproximadamente R$ 1,78 bilhão, totalizando 0,92% do PIB do Estado. O município possui o seguinte perfil econômico setorial: serviços (77,52%), indústria (16,28%) e agropecuária (6,20%).

Segundo o Censo Demográfico 2022 do IBGE, a população de Itapipoca é de 131.123 habitantes. No Ceará, apenas nove municípios apresentam população acima de 100 mil habitantes.

Por essa questão demográfica, conforme o analista de Políticas Públicas do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), Nicolino Trompieri Neto, é um município que tem serviços bem relevantes, gerando uma capacidade de arrecadação significativa.

"Quanto maior o volume de investimento em relação à receita corrente líquida, isso demonstra que o município apresenta uma capacidade maior de realizar os investimentos com seus próprios recursos, investimentos que dependem de sua própria arrecadação tributária", explica.

Ele comenta ainda que, por ser de porte populacional grande, estar próximo do limite da região metropolitana de Sobral e da Região Metropolitana de Fortaleza e, ainda, apresentar litoral, é um município que tem capacidade de aumentar a atratividade turística e, com isso, os investimentos privados.

Foto aérea da rótula de acesso do município de Itapipoca, no Ceará.
Legenda: Itapipoca foi aumentando gradativamente a taxa de investimento passando de 8,9% em 2020, quando começa a série histórica, até os 25,99% deste ano.
Foto: Divulgação/Prefeitura de Itapipoca.

O que diz a prefeitura sobre o resultado 

A Prefeitura de Itapipoca afirma que o bom resultado no indicador do CLP vem da combinação de "gestão fiscal responsável e investimento municipal".

"Trabalhamos para manter um equilíbrio fiscal saudável, o que libera espaço orçamentário para investimentos públicos estratégicos. Priorizamos áreas que impactam diretamente a qualidade de vida, como infraestrutura, educação, saúde e social, e fazemos isso de forma organizada, assegurando que os recursos sejam bem alocados", diz. 

O governo municipal acrescenta que a elevação da “taxa de investimento” nos últimos anos reflete esse esforço. "É resultado tanto de maiores receitas — ou melhor gestão e eficiência delas — quanto da decisão de reinvestir boa parte dos recursos no município", afirma. 

Em nota, a administração Felipe Pinheiro, que está no seu segundo mandato, afirma haver uma busca ativa por investimentos privados, lembrando que o bom desempenho no ranking auxilia neste trabalho.

"A cidade oferece uma perspectiva de crescimento sustentável. Não estamos apenas gastando, mas investindo estrategicamente, o que interessa muito a empresas que pensam a longo prazo. Aliado a isso, existe um trabalho para tornar a cidade mais desenvolvida, estruturada e atrativa para setores inovadores, tecnologia, negócios, economia criativa e turismo", informa.

