Duas cidades do Ceará estão entre as 10 melhores do Nordeste em qualificação de servidores públicos

O Ceará tem duas representantes entre as 10 cidades do Nordeste com maior qualificação dos servidores públicos. Fortaleza e Sobral se destacam na região pela alta capacitação dos agentes públicos.

O levantamento foi realizado pela organização Centro de Liderança Pública (CLP), que desenvolve estudos sobre o setor público. Fortaleza é a cidade nordestina com maior qualificação dos servidores.

Entre os agentes municipais fortalezenses, 79% têm ensino superior. A Capital tem melhorado seu desempenho nos últimos anos e chegou ao terceiro lugar no ranking nacional de qualificação, atrás apenas de Londrina (PR) e Uberlândia (MG).

Sobral, que tem cerca de 61% de servidores com formação superior, também evoluiu o desempenho: subiu 119 em comparação com o ranking anterior e chegou às 100 primeiras colocações do Brasil. A 'Princesinha do Norte' é a cidade que não é capital melhor posicionada no indicador.

Crato, no Cariri, é o terceiro município cearense com melhor formação dos seus servidores: cerca de 55% concluíram o ensino superior. A média de qualificação dos servidores municipais no Ceará é de 46%, ligeiramente abaixo da média nacional, que é de 49%.

VEJA O RANKING DE MUNICÍPIOS DO NORDESTE COM MAIOR QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

Fortaleza (CE) - 79,21% Parnamirim (RN) - 69,35% Salvador (BA) - 66,01% Natal (RN) - 65,26% Olinda (PE) - 64,64% João Pessoa (PB) - 63,04% Sobral (CE) - 61,56% Recife (PE) - 61,47% Feira de Santana (BA) - 60,91% Jaboatão dos Guararapes (PE) - 60,78%

PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO

Avaliar a qualificação dos servidores é importante diante da necessidade de profissionalização da gestão pública no Brasil, destaca Carla Marinho, head de Relações Governamentais e Competitividade do CLP.

“A gente precisa que a máquina pública reflita uma qualificação técnica e, de certa forma, um acesso por méritos. O indicador tem um viés de pensar em uma gestão pública de fato profissionalizante”, explica.

Evidências internacionais sugerem que uma maior qualificação dos servidores está associada a maior efetividade das políticas públicas, aponta Diego Carneiro, pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Ceará (CAEN/UFC).

Políticas de qualificação viabilizam a retenção de talentos e estimulam o engajamento e aprimoramento das competências de funções públicas. Como consequência, as políticas públicas têm continuidade, com maior satisfação da população.

“O principal desafio da gestão, contudo, está em alocar adequadamente esse capital humano qualificado, de modo que as habilidades individuais sejam efetivamente aproveitadas. Quando isso não ocorre, a qualificação pode deixar de gerar ganhos institucionais, resultando em desmotivação e um aumento desnecessário das despesas com pessoal”, pondera.

VOCAÇÃO CEARENSE PARA EDUCAÇÃO

A alta profissionalização dos servidores públicos em Fortaleza e Sobral está atrelada à vocação dos municípios para a educação, aponta Diego Carneiro. A Capital, por exemplo, aumentou de 12% para 19% o percentual de pessoas em idade produtiva com ensino superior nos últimos anos.

O cenário também pode ser reflexo da melhor remuneração desses profissionais. Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), de 2023, um trabalhador fortalezense com ensino superior ganha 15% a mais dentro do serviço público.

Já em Sobral, a média foi menor do que na iniciativa privada. Outros atrativos para o ingresso no serviço público são a estabilidade de carreira e bonificações em para graus de profissionalização.

“A prefeitura de Fortaleza dispõe de um incentivo pecuniário aos servidores que se qualificam, a depender do plano de cargos e carreiras. Sobral também tem uma gratificação semelhante, com foco particular nos profissionais da educação”, cita.

Remuneração média para nível superior em Fortaleza:

Setor privado: R$ 5.560,45,

Setor público: R$ 6.406,46

Remuneração média para nível superior em Sobral:

Setor privado: R$ 5.116,45

Setor público: R$ 4.389,36

RANKING DE COMPETITIVIDADE DOS MUNICÍPIOS

Apesar de ser destaque nacional na profissionalização dos servidores públicos, Fortaleza é apenas a 97ª cidade no ranking de competitividade do CLP, que avalia a capacidade de entrega de políticas públicas eficientes e sustentáveis.

Os piores desempenhos da Capital são nos indicadores de meio ambiente (388ª posição), segurança (333º) e inserção econômica (271º).

Com nota geral 52,93, Fortaleza é a terceira cidade mais competitiva do Nordeste, atrás de Recife (PE) e Sobral. O município do norte cearense se destacou nos pilares de economia e instituições, mas também sofre com a discrepância entre indicadores.