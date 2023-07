Sobral segue como destaque na educação brasileira e mantém foco no ensino integral

Uma das principais bandeiras de sucesso do município, a educação em Sobral, cidade que neste 5 de julho completa 250 anos, passa por um momento de reconhecimento em nível nacional. Seja pelos anos seguidos sendo considerado município com a melhor educação do país ou pela ampliação recente da rede de ensino integral, a principal cidade da região Norte do Ceará segue em busca de se tornar referência no setor.

Com o objetivo de apresentar diferenciais inspiradores do município que celebra 250 anos de história, o Diário do Nordeste inicia a série de reportagens “Cidade em Festa: especial Sobral”. O especial multimídia integra o projeto promovido pelo Sistema Verdes Mares com foco na valorização de iniciativas públicas que são sinônimo de desenvolvimento e que podem inspirar outras cidades.

Recentemente, Sobral foi a cidade que mais conquistou prêmios no Sistema Permanente Avaliação da Educação Básica do Estado do Ceará (Spaece 2022), promovido pela Secretaria de Educação do Ceará (Seduc). Ao todo, foram 40 prêmios para 28 Escolas Nota 10 em Sobral.

No âmbito na educação integral, as primeiras ações voltadas para essa modalidade começaram em 2014, com a implantação em dois colégios. Hoje, 14 escolas compõem a rede, com mais de 10 mil alunos matriculados, o que representa 52% dos estudantes.

O objetivo da atual gestão é, até o fim de 2024, levar a modalidade de ensino integral para todas as escolas da rede pública, do Infantil ao Ensino Médio, por meio do programa “Sobral 100% Educação Integral”, lançado em dezembro do ano passado.

De acordo com Herbert Lima, Secretário da Educação de Sobral, o objetivo do programa é ampliar a carga horária, mas também “criar um ambiente propício ao aprendizado, oferecendo, além de componentes da base comum obrigatória, atividades diversificadas e oportunidades de desenvolvimento integral dos estudantes”.

Em 2023, gradualmente, a rede pública vai passar a adotar o ensino integral. Hoje, já estão sendo feitos projetos de teste, com três Centros de Educação Infantil no bairro Nova Caiçara, com turmas de 2º e 5º anos do Ensino Fundamental. E, para além das 14 escolas que já operam do 6º ao 9º ano, todos os alunos matriculados nas turmas de 9º ano do Fundamental.

Segundo o secretário, dentro das expectativas do programa, alguns destaques são: ampliar os resultados de aprendizagem nas avaliações de larga escala, como forma de manter Sobral como referência para o país; potencializar a excelência acadêmica dos estudantes, atrelados aos aspectos socioemocionais, projeto de vida e competências para o século XXI; formar cidadãos autônomos e capazes de interferir positivamente no contexto em que estão inseridos, entre outros pontos.

Legenda: Hoje, 14 escolas compõem a rede de ensino integral, com mais de 10 mil alunos matriculados Foto: Divulgação

Acerca da resposta das famílias e alunos em relação ao novo regime de ensino, Herbert Lima explica que são feitas reuniões periódicas com o público, para estreitar os laços com a comunidade.

“Os resultados de aprendizagem conquistados pela rede trazem um indicativo muito forte que os nossos estudantes estão aprendendo cada vez mais. Essas estratégias convencem a comunidade de que o maior tempo que os estudantes permanecem na escola é algo que favorece a qualificação em seu desenvolvimento.”

Contexto de desafios

Para Hebert Lima, realizar a implantação do regime de tempo integral traz, além dos desafios de estrutura física, logística de funcionamento das escolas e plano orçamentário, questões como formação da equipe escolar e construção de diretrizes curriculares que contemplem os objetivos almejados.

“Outro ponto é a aceitação da comunidade escolar diante da proposta, principalmente na adaptação das crianças que passarão a permanecer na escola em turno integral. Porém, para Sobral, esses pontos já foram estudados e estamos tomando todas as devidas providências para a viabilização a partir de um planejamento de gestão com todos os setores responsáveis.”

Conhecimento para outros espaços

O processo de modernização da educação de Sobral teve início há 25 anos. Desde então, a cidade acumula bons resultados. Na última avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), de 2021, a cidade conquistou o primeiro lugar do Brasil, com nota 8,0, entre os municípios com mais de 50 mil habitantes. A avaliação foi referente aos anos iniciais (1º ao 5º ano).

Como forma de levar o exemplo para outros locais, foi desenvolvido um seminário voltado para profissionais da educação, em que é apresentada a política de formação continuada dos professores, o trabalho de tutoria pedagógica e os próximos desafios do município.

“Os participantes também visitam escolas da rede municipal de ensino e demais equipamentos ligados à Secretaria. É sempre uma honra pra gente disseminar boas práticas e mostrar como a educação pode mudar o mundo e contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade”, comenta o secretário.