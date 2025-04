Estátua de Nossa Senhora de Nazaré, que desabou ano passado no Montese, será substituída

A estátua de Nossa Senhora do Nazaré, que desabou em outubro do ano passado na praça Padre Elvis Marcelino, no bairro Montese, em Fortaleza, será substituída pela gestão municipal. Uma ordem de serviço para o novo monumento foi assinada no último dia 10 de abril, e o prazo para conclusão e instalação é de 120 dias.

A nova estátua é confeccionada em um ateliê em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. De acordo com a Prefeitura, foi realizado um estudo de viabilidade de técnica antes do início da produção, e o monumento terá reforço estrutural, "com o objetivo de garantir a segurança e a durabilidade".

"Estamos trabalhando para devolver a estátua de Nossa Senhora de Nazaré à comunidade. Sabemos o quanto esse símbolo tem valor afetivo para os moradores, e essa entrega é uma forma de respeitar esse sentimento coletivo e garantir que o espaço continue sendo um ponto de referência do Montese, informou Júlio Brasil, secretário adjunto da Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor) da Secretaria Municipal de Governo (Segov).

Desabamento

O desabamento da estátua de Nossa Senhora de Nazaré ocorreu na manhã do dia 29 de outubro de 2024. À época, a paróquia detalhou ao Diário do Nordeste que ninguém ficou ferido na ocasião.

Antes da queda, o monumento religioso, de cerca de 14 metros de altura, apresentava rachaduras na base e, segundo a instituição, pode ter ruído com a ajuda do vento.

