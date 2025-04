Casal cearense homoafetivo relembra bênção na Igreja Católica após autorização do Papa Francisco

Era fevereiro de 2024 e fazia pouco mais de 30 dias que o Vaticano havia anunciado, em dezembro de 2023, que estava permitido aos padres da Igreja Católica conceder bênçãos a casais do mesmo sexo em igrejas, quando os cearenses Gustavo Salgado - professor de educação física - e Marcos Campos - cientista político, unidos desde 2017 e casados no civil desde 2021, receberam a bênção, em uma capela de Fortaleza, na presença dos pais, parentes e amigos de ambos.

A autorização, formalizada pelo Papa Francisco no documento “Fiducia supplicans”, estabeleceu para o mundo, a partir daquela data (18 de dezembro de 2023), que padres, caso queiram, podem administrar bênçãos pastorais a casais do mesmo sexo. E isso não significa uma permissão da Igreja Católica para o casamento religioso entre esses casais.

O movimento formalizado a partir de um posicionamento histórico do Papa falecido na última segunda-feira (21), sinalizou a possibilidade de bênção aos casais do mesmo sexo (e não a união deles) e é considerado um “avanço” para esta população.

Na época, as análises fora e dentro da Igreja, apontaram que Francisco caminhou para aproximar a instituição do público LGBTQIA+, reiterando outros movimentos "reformistas” do seu pontificado, que durou 12 anos.

Agora, com o Papa morto e com o cumprimento de processos que definirão o futuro da Igreja Católica, o casal de cearenses relembra a expressão e a relevância desse “progresso”, que tomou forma com a liberação desta bênção pastoral. A torcida, diz um deles, é para que nos próximos períodos “não haja retrocessos”.

Bênção em Capela em Fortaleza

No caso de Gustavo e Marcos, relata o último, a bênção ocorreu em uma capela da casa da Congregação do pároco da Paróquia de São João do Tauape, à época, padre Abimael Nascimento. Gustavo é professor em uma escola católica e Marcos explica que ambos professam a religião, frequentam missas, embora tenham tido mais obstáculos de engajamento sistemático na Igreja, de modo geral, ao assumirem a sexualidade.

“Nós já tivemos engajamento na igreja quando jovens. Fomos de grupos de jovens. Eu, na Teologia da Libertação e o Gustavo no segmento carismático. É claro que depois que nós nos assumirmos homossexuais, temos mais dificuldade de estarmos engajados”. Marcos Campos Cientista político

De acordo com ele, que em 2015 viu o Papa Francisco presencialmente (ainda que a distância na Praça São Pedro, na Itália), a bênção recebida em Fortaleza, junto ao marido, foi: “a possibilidade de reencontrar a instituição que foi tão importante para a gente”.

Legenda: Gustavo e Marcos receberam a bênção na presença dos pais, parentes e amigos de ambos. Foto: Arquivo pessoal

“É a religião que nós crescemos, é a religião dos nossos pais. E, naquele momento, estava havendo uma virada muito importante de posição dessa instituição em relação à homossexualidade. Uma virada de uma posição de natureza milenar na Igreja”. Marcos Campos Cientista político

Sobre a bênção, destaca: “foi um momento íntimo, singelo e forte, pelo significado que tinha, de mudança de posição da Igreja e também para os meus pais. Eles ficaram muito felizes” - e acrescentou que Gustavo ficou “muito emocionado”. A mãe de Gustavo já faleceu, relata Marcos acrescentando que o marido “imaginou que ela também estaria feliz (pela bênção) naquela ocasião”.

No rito, detalha ele, “é simples e o padre foi acolhedor”. “É o mesmo rito oferecido quando você abre uma casa nova, faz aniversário. Em várias situações a Igreja abençoa. E não há nenhuma associação com bênção matrimonial”, reforça.

O momento, relembra, teve a leitura de um trecho bíblico, um comentário feito pelo padre, a Oração do Pai Nosso e a bênção. Tanto o casal, como os parentes, ressalta, ficaram impactados pela concessão da graça.

Legado do Papa Francisco

O cientista político afirma que, agora, “o significado dessa bênção é ainda maior”. Isso porque eles adotaram recentemente duas filhas e contam com a chance de batizá-las na Igreja Católica, já que essa é uma possibilidade também permitida pelo Vaticano no papado de Francisco.

“Temos a expectativa de viver esse momento com elas com toda a legitimidade, sem precisar falsear a nossa relação. A gente quer que haja reconhecimento de que elas duas são filhas de um casal homossexual e que elas podem integrar a comunidade de católicos, como nós, homossexuais, também integramos”. Marcos Campos Cientista político

Marcos reforça que, durante muito tempo, a Igreja Católica, “alimentou a violência e a ilegitimidade da vida homossexual”, e, na sua visão, “o gesto do Papa Francisco tem um impacto muito grande” para alterar essas construções.

“Homosexuais estão no cotidiano das igrejas e isso (possibilidade ter a bênção) faz a vida melhorar. Ele (Papa) criou um ambiente muito mais leve para essas pessoas. É um grande legado. É uma das atitudes mais fiéis ao espírito cristão”, avalia.

O que é a bênção a casais do mesmo sexo?

O documento aprovado pelo Papa Francisco em dezembro de 2023, intitulado "Fiducia supplicans", aborda o tema das bênçãos na Igreja e não altera “a doutrina tradicional sobre o casamento”. A bênção em questão é pastoral, ou seja, do tipo que é dada a residências, por exemplo, e não litúrgica, como no caso do matrimônio entre um homem e uma mulher.

Legenda: Para Francisco em viagem ao Brasil na Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro Foto: Divulgação/Vatican News

O documento, reitera que, de acordo com a “doutrina católica perene”, somente “as relações sexuais dentro do casamento entre um homem e uma mulher são consideradas lícitas”. Mas, ainda assim, por avançar na inclusão de casais homoafetivos, despertou a reação da ala conservadora da Igreja Católica mundo afora.

O texto determina formalmente que ministros ordenados podem abençoar casais em "situação irregular" e casais do mesmo sexo. Mas, destaca, a bênção deve ser um gesto pastoral espontâneo, sem ritos ou elementos semelhantes a um matrimônio.

A possibilidade de abençoar aqueles que, segundo a Igreja Católica, “não vivem segundo as normas da doutrina moral cristã” é categorizada como bênçãos espontâneas e se diferencia das bênçãos rituais e litúrgicas.