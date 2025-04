Papa Francisco pede para ser enterrado em túmulo 'simples, sem decoração especial'; veja testamento

Papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira (21), vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) e de uma insuficiência cardíaca, aos 88 anos, será enterrado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. O pedido foi deixado pelo pontífice em seu testamento, divulgado pelo Vaticano.

"O túmulo deve ser no chão; simples, sem decoração especial, e com uma única inscrição: Franciscus", desejou ele.

No local, já repousam os restos mortais de outros cinco papas: Clemente VIII, Clemente IX, Paulo V, Sixto V, Pio V, Nicolau IV e Honório III.

"Desejo que minha última viagem terrena se conclua precisamente neste antiquíssimo santuário Mariano, onde me dirigia para rezar no início e no fim de cada viagem apostólica, para entregar confiadamente as minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer-Lhe pelo dócil e materno cuidado", escreveu o papa no testamento.

Francisco também adiantou que os custos da preparação para a sepultura serão cobertos por um benfeitor designado por ele, que irá transferir a quantia para a Basílica Papal de Santa Maria Maior conforme instruções deixadas.

Veja o testamento, na íntegra

"Em Nome da Santíssima Trindade. Amém.

Sentindo que se aproxima o ocaso da minha vida terrena e com viva esperança na Vida Eterna, desejo expressar a minha vontade testamentária somente no que diz respeito ao local da minha sepultura.

Sempre confiei a minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal à Mãe do Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso, peço que os meus restos mortais repousem, esperando o dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maior.

Desejo que a minha última viagem terrena se conclua precisamente neste antiquíssimo santuário Mariano, onde me dirigia para rezar no início e fim de cada Viagem Apostólica, para entregar confiadamente as minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer-Lhe pelo dócil e materno cuidado.

Peço que o meu túmulo seja preparado no nicho do corredor lateral entre a Capela Paulina (Capela da Salus Populi Romani) e a Capela Sforza desta mesma Basílica Papal, como indicado no anexo.

O túmulo deve ser no chão; simples, sem decoração especial e com uma única inscrição: Franciscus.

As despesas para a preparação da minha sepultura serão cobertas pela soma do benfeitor que providenciei, a ser transferida para a Basílica Papal de Santa Maria Maior e para a qual dei instruções apropriadas ao Arcebispo Rolandas Makrickas, Comissário Extraordinário do Cabido da Basílica.

Que o Senhor dê a merecida recompensa àqueles que me quiseram bem e que continuarão a rezar por mim. O sofrimento que esteve presente na última parte de minha vida eu o ofereço ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos.

Santa Marta, 29 de junho de 2022.

Morte de Papa Francisco

O papa Francisco morreu às 2h35 da madrugada desta segunda-feira (21), pelo horário de Brasília, aos 88 anos. O anúncio foi dado diretamente da Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano.

"Às 7h35 desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja", informou a Igreja Católica, com o horário da capital italiana.

O pontífice sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e uma insuficiência cardíaca. Conforme o boletim médico, o quadro foi agravado por pneumonia bilateral, bronquiectasias múltiplas, hipertensão e diabetes tipo 2.