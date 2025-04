A Igreja Católica revelou, nesta manhã desta terça-feira (22), as primeiras imagens de papa Francisco no caixão, mantido na Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano, na Itália. O primeiro pontífice latino-americano deve ser levado para a Basílica de São Pedro, onde poderá ser visitado pelos fiéis nos próximos dias.

No vídeo, é possível observar a estrutura simples na qual o religioso deve ser sepultado: um caixão de madeira com zinco. O item difere do tradicional, composto por três caixões (um de cipreste, um de chumbo e um de carvalho), que se encaixavam um no outro. (Assista abaixo)

As imagens mostram Jorge Mario Bergoglio vestido com uma casula vermelha e mitra branca, segurando um rosário entre as mãos, enquanto é escoltado por dois guardas suíços.

O jesuíta argentino morreu na segunda-feira (21), aos 88 anos, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), quase um mês após receber alta de uma longa hospitalização devido a problemas respiratórios.

Legenda: Em testamento, o pontífice pediu que o túmulo fosse no chão, simples, sem decoração especial, e com somente uma única inscrição: "Franciscus" Foto: VATICAN MEDIA/AFP

Rituais fúnebres diferentes

As regras sobre o sepultamento da autoridade católica mudaram em 2024, quando uma nova edição do Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, livro litúrgico que guia os rituais fúnebres de um papa, foi publicada após ser alterada por Francisco.

Além do caixão simples, outras novidades introduzidas pela nova publicação foram a constatação da morte do religioso não mais no quarto do falecido, mas na capela; a deposição imediata no caixão; e a exposição do corpo à veneração dos fiéis já no caixão aberto.

Legenda: Bento XVI foi sepultado em três caixões e seguiu parte dos ritos tradicionais anteriores Foto: ANDREAS SOLARO/AFP

Na época, o Vaticano detalhou que as alterações foram feitas pelo religioso com objetivo de simplificar e adaptar os ritos, enfatizando que o funeral seria de um pastor e discípulo de Cristo e não de uma pessoa poderosa.

Em testamento, o pontífice pediu que o túmulo fosse no chão, simples, sem decoração especial, e com somente uma única inscrição: "Franciscus". O sepulcro será localizado no nicho do corredor lateral entre a Capela Paulina (Capela da Salus Populi Romani) e a Capela Sforza desta mesma Basílica Papal.

Quando será o funeral do papa Francisco?

O sepultamento de Bispo de Roma acontecerá no próximo sábado (26), mas os fiéis poderão dar adeus ao pontífice a partir desta quarta-feira (23), na Basílica de São Pedro.

A missa fúnebre será celebrada às 10h pelo horário local (5h pelo horário de Brasília), na praça de São Pedro, localizada diante da basílica onde o jesuíta argentino fez a última aparição pública, no Domingo de Páscoa (20).

